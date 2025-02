Gol olímpico de Neymar repercute no mundo: 'Se diverte e o Santos sorri', diz jornal espanhol

O gol olímpico de Neymar neste domingo, em vitória sobre a Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista, foi o grande momento de destaque do atacante desde seu retorno ao Santos. Fora do Brasil, o desempenho do atacante foi tido como "genial" e elogiado pelos jornais mundo afora, que também ressaltaram a "alegria" do atacante desde que retornou ao País neste ano.

"Neymar se diverte e o Santos sorri", destacou o periódico espanhol As. "Ele está longe de ser capaz de oferecer sua melhor versão, o que o levou a ser um dos melhores do mundo, mas ele mantém toda a sua qualidade, o que lhe permitiu dar uma lição magistral à bola contra o modesto Inter de Limeira."

O lance que rodou o mundo aconteceu ainda no primeiro tempo. O "Príncipe" da Vila cobrou escanteio do lado esquerdo e mandou a bola conscientemente para o fundo das redes. A bola bateu na trave e entrou no gol. Esse foi o segundo gol de Neymar pelo Santos em seu retorno. Além disso, o camisa 10 também deu duas assistências para Tiquinho Soares, no triunfo por 3 a 0 pelo Campeonato Paulista.

"Seu melhor desempenho desde que voltou a vestir a camisa do Peixe veio diante de uma equipe treinada por Márcio Fernandes, o técnico que o fez estrear como profissional em Santos", também destacou o jornal espanhol. "Seu desempenho em Limeira, além de garantir a vaga do Santos para as quartas de final do Paulistão, fez até mesmo a torcida rival se render ao novo rei de Santos."

Após o gol olímpico, a torcida da Inter de Limeira aplaudiu o astro santista, que anotou seu segundo gol desde a chegada ao clube paulista. "Os anos passam, mas a qualidade de Neymar estará intacta mesmo já tiver pendurado as chuteiras", destacou o Mundo Deportivo, também da Espanha.

A atuação de Neymar ainda está longe daquela que o fez disputar a Bola de Ouro, no período em que esteve no Barcelona. Mas, justamente, o atacante voltou a ter "alegria", após ficar um ano e meio na Arábia Saudita e disputar apenas sete partidas. Também faz com que o camisa 10 volta a sonhar com a seleção brasileira e a Copa do Mundo de 2026 - um dos principais objetivos para seu retorno ao País.

O contrato de Neymar com o Santos se encerra em junho deste ano, mas não está descartada uma renovação até 2026, para a disputa do Mundial - com a preparação sendo realizada no Brasil. Desde que retornou à Vila Belmiro, o atacante e seu pai investiram em reformas na estrutura CT Rei Pelé, para melhorar, justamente, os treinamentos da equipe alvinegra.

Nas quartas de final, Santos e Neymar voltam a campo neste sábado, 1º, em duelo com o Red Bull Bragantino. A equipe sonha com o primeiro título Estadual desde 2016.