Jogador faz gol olímpico no Pará horas antes de golaço de Neymar; assista

Neymar marcou um gol olímpico durante a vitória do Santos sobre a Inter de Limeira no último domingo (23), mas ele não foi o único. Horas antes, Ronald, do Castanhal, anotou um golaço da mesma maneira contra o Cametá, no Campeonato Paraense.

O que aconteceu

O gol de Ronald saiu na manhã do último domingo, horas antes de Santos x Inter de Limeira. O atacante do Castanhal surpreendeu o goleiro adversário em cobrança de escanteio e empatou o jogo que era vencido pelo Cametá por 1 a 0 àquela altura.

O Castanhal chegou a brincar com a comparação dos golaços. O clube publicou um vídeo com os dois lances nos stories do Instagram.

O golaço abriu o caminho para a virada do Castanhal. A equipe bateu o Cametá por 3 a 1 e se garantiu na segunda fase do Campeonato Paraense.

Gol olímpico no Parazão



Castanhal vai empatando com o Cametá pic.twitter.com/gfXuwBks0Y -- Futebol Zueiro ⚽ (@FutebolZueiroPA) February 23, 2025

Neymar dá show

Horas depois de Ronald brilhar, foi a vez de Neymar. O craque do Santos não só marcou um gol olímpico na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, como também deu duas assistências justamente em cobranças de escanteio. O jogo aconteceu na noite do domingo.

O Santos se garantiu nas quartas de final do Paulistão. A equipe fechou a primeira fase na primeira colocação do seu grupo e vai encarar o Red Bull Bragantino no próximo domingo (2), em jogo único, na Vila Belmiro.