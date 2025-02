Giro Europeu: Roma goleia o Monza e chega a dez jogos de invencibilidade no Italiano

A Roma goleou o Monza por 4 a 0 nesta segunda-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, no Stadio Olimpico. Os gols do triunfo foram marcados por Saelemaekers, Shomurodov, Angeliño e Cristante.

Assim, a Roma chegou a dez jogos de invencibilidade na competição, com sete vitórias e três empates. A equipe comandada por Claudio Ranieri ocupa a nona posição, com 40 pontos. Já o Monza segue na lanterna, com 14.

A Roma volta a campo no próximo domingo, contra o Como, às 14h (de Brasília), no Stadio Olimpico. No mesmo dia, às 8h30, o Monza enfrenta o Torino, no Stadio Brianteo. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada do Italiano.

? Triplice fischio, vinciamo con i gol di Saelemaekers, Shomurodov, Angelino e Cristante. Bene così ? ??#RomaMonza pic.twitter.com/Eq3iO45i2m ? AS Roma (@OfficialASRoma) February 24, 2025

O jogo

Os mandantes abriram o marcador aos nove minutos do primeiro tempo. Saelemaekers recebeu pela direita, puxou para o meio e bateu com curva para balançar as redes.

Aos 31, Soulé entrou na área e levantou para Shomurodov, que apareceu no meio dos defensores e cabeceou para aumentar a vantagem.

Já aos 27 minutos da etapa complementar, Cristante avançou pela intermediária do campo de ataque e abriu para Angeliño. O camisa 3 dominou e chutou cruzado para fazer o terceiro.

A Roma transformou a vitória em goleada aos 43, com Cristante. Após cobrança de escanteio de Dybala, o meia subiu na primeira trave e desviou para o fundo do gol.

Sevilla cede empate ao Mallorca pelo Espanhol

Pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, o Sevilla empatou com o Mallorca por 1 a 1, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Kike Salas balançou as redes para a equipe da casa. Já nos acréscimos da segunda etapa, Valjent marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Sevilla ocupa a 11ª posição, com 32 pontos. Já o Mallorca está em oitavo lugar, com 35.