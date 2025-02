FPF desmembra jogos das quartas de final do Paulistão; veja detalhes

A Federação Paulista de Futebol detalhou, nesta segunda-feira, os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. A decisão foi tomada após reunião do Conselho Técnico, realizada na sede da entidade, com representantes dos clubes e da FPF.

O Palmeiras abre as quartas de final, no sábado, quando enfrenta o São Bernardo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.

Já no domingo, o Corinthians duela com o Mirassol, a partir das 18h30, na Neo Química Arena. No mesmo dia, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, às 20h45, na Vila Belmiro.

Por fim, para fechar as quartas, o São Paulo encara o Novorizontino, a partir das 20 horas de segunda-feira, no Morumbis.

ANOTA AÍ!

Datas, horários e locais definidos para as Quartas de Final do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/EyFPkJLHAD ? Paulistão (@Paulistao) February 24, 2025

Os duelos, tanto das quartas como das semifinais, serão decididos em jogo único. Os mandantes serão os times com melhor na classificação geral somada entre as fases. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição dos classificados ocorrerá através dos pênaltis.

A fase de grupos do Paulistão chegou ao fim no último domingo. As últimas três vagas do mata-mata ficaram com Palmeiras, Santos e Red Bull Bragantino, que se juntaram a Corinthians, Mirassol, Novorizontino, São Paulo e São Bernardo entre os classificados. Já Água Santa e Inter de Limeira caíram para a Série A2.

Veja todos os confrontos das quartas de final

Sábado



20h30 - São Bernardo x Palmeiras - Estádio 1º de Maio

Domingo



18h30 - Corinthians x Mirassol - Neo Química Arena



20h45 - Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro

Segunda-feira



20h - São Paulo x Novorizontino - Morumbis