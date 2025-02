Fluminense anuncia renovação de contrato com meia destaque da base

Nesta segunda-feira, o Fluminense anunciou a renovação de contrato do meio-campista Isaque. O atleta, que possuía vínculo até março de 2028, estendeu até dezembro de 2029.

"Só tenho a agradecer a Deus por mais um ano de vida e por me proporcionar mais um ano de contrato com esse clube maravilhoso. É um dia que fica marcado na minha vida, com essa renovação no dia do meu aniversário. Agora é seguir trabalhando muito e evoluindo dia após dia para dar alegrias à torcida tricolor", comentou Isaque.

O meia, que completou 18 anos nesta segunda, fez sua estreia como profissional no ano passado, na vitória do Fluminense sobre o Cuiabá por 1 a 0, válida pela penúltima rodada do Brasileirão. Ele soma oito jogos na equipe principal.

Grande destaque da base do clube, Isaque conquistou a Copa do Brasil sub-17 de 2024, sendo o artilheiro e principal garçom da competição. No mesmo ano, se sagrou campeão brasileiro e foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira da mesma categoria.

O jogador também possui em seu currículo o Campeonato Carioca e Recopa sub-15 de 2022, a Recopa sub-17 de 2023, além da Nike Premier Cup Sub-15 de 2022.

"Fui muito feliz e tive grandes conquistas na base. Creio que subir para o profissional é a realização de um sonho de criança, um recomeço, o início de uma nova etapa. Estou muito feliz aqui, ao lado de pessoas que são referência para mim desde pequeno. Espero ajudar e agregar bastante esse ano", destacou.