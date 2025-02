Flick aguarda recuperação de Yamal no Barcelona para encarar Atlético de Madrid na Copa do Rei

Às vésperas do primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei, o técnico Hansi Flick, do Barcelona, espera poder contar com o jovem Lamine Yamal, entregue ao departamento médico. O atleta não participou do treino desta segunda-feira por precaução já que, na vitória sobre o Las Palmas, no fim de semana, ele sofreu uma dura falta no segundo tempo. Após a partida, em uma postagem, ele expôs o sangramento no pé esquerdo.

No lance, em que o atacante catalão ficou caído no chão após ser derrubado, Adrian Cordero Vega, árbtitro da partida, sequer marcou falta. Sob o risco de ter o desfalque de um de seus principais atletas, Flick deu o recado na entrevista coletiva.

Em seu discurso, ele pediu rigor da arbitragem para que a violência não ganhe força nos jogos na Espanha. "Não podemos pedir apenas que Lamine seja protegido, temos que pedir isso para todos os jogadores. É nossa obrigação. No futebol espanhol, todos gostam de situação um contra um. Isso torna Lamine especial para nós. Mas também acontece com o Real Madrid e outros times que sofrem com seus destaques", afirmou o treinador alemão.

Apesar do aviso dado à arbitragem, Flick disse estar otimista em poder contar com o jovem atacante. "Teremos que esperar para ver se ele pode jogar, mas vejo a situação como positiva dado o que o médico disse. Vamos aguardar agora", afirmou.

Sobre o clássico, o treinador quer tirar lições do último encontro entre as duas equipes, quando o Atlético de Madrid levou a melhor ao vencer o confronto por 2 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. "Temos que aproveitar as oportunidades que criarmos para marcar os gols e ter em mente que são dois jogos (de ida e volta pelas semifinais) e não apenas um", afirmou o treinador.

O primeiro confronto das semifinais da Copa do Rei acontece nesta terça-feira, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Olímpico Lluís Companys. A partida de volta está marcada para o dia 2 de abril e será disputada na casa do Atlético de Madrid.