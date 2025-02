Flamengo faz exigências, e Santos busca alternativas para viabilizar contratação de Thiago Maia

A novela Thiago Maia segue rendendo capítulos. Nesta segunda-feira, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou que ainda está enfrentando problemas para finalizar a contratação do volante, que atualmente está no Internacional.

Também envolvido na negociação, o Flamengo exigiu algumas garantias bancárias ao Peixe, que corre atrás de alternativas para responder o mais rápido possível.

"O Thiago Maia é uma novela. Tínhamos acertado com o Internacional, que era até então a dificuldade do processo. Já tínhamos acertado com o Flamengo também. Mas o Flamengo exigiu agora algumas garantias bancárias que o Santos está tratando para viabilizar essa contração", disse.

"Exige de nós ainda um período para que a gente encontre essas garantias, ou de direitos de TV, que graças a Deus não fizemos antecipações. Estamos tentando essas alternativas. Se conseguimos essa conclusão exigida, vai acontecer, sim", completou.

A negociação já se arrasta por um bom tempo. Para convencer o Inter a liberar Thiago Maia, o Alvinegro Praiano assumiu a dívida do Inter com o Rubro-Negro, que aceitou receber esse valor de forma parcelada.

Para não correr nenhum risco de ficar sem o dinheiro, no entanto, os cariocas exigiram essas garantias aos paulistas para liberar o volante.

A janela de transferências do futebol brasileiro encerra na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Ou seja, o Santos tem até o final da semana para concretizar o retorno do atleta.

Thiago Maia foi revelado nas categorias de base do Peixe e recebeu a sua primeira chance no profissional em 2014. Foram 122 partidas pela equipe paulista, além de quatro gols e quatro assistências.

Em 2017, então, o volante partiu para a França para jogar no Lille. Três anos depois, voltou ao Brasil para vestir as cores do Flamengo. Já em março de 2024, foi negociado com o Inter.

O jogador tem contrato com o Colorado até o final de 2026. Ao todo, são 39 aparições, sendo 36 como titular, duas bolas na rede e quatro passes para tentos. No final de semana, ele foi cortado do jogo contra o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho.