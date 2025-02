Flamengo é 'superfavorito' contra o Vasco? Colunistas debatem

O Flamengo tem um grande favoritismo diante do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca, opinaram os colunistas Renato Maurício Prado e Rodrigo Mattos, na Live do Clube, nesta segunda (24).

No último fim de semana, o Flamengo garantiu o título da primeira fase do Carioca e vai enfrentar o Vasco (quarto colocado) na semifinal da competição. Volta Redonda (2º) e Fluminense (3º) fazem a outra semifinal.

Tendência em dois jogos é passar melhor time, diz Mattos

É um cenário amplamente favorável ao Flamengo, mas não significa que vá ganhar. São dois jogos e tende a prevalecer o melhor time. E, na fase de grupos, o Flamengo não deixou o Vasco jogar no primeiro tempo, jogou sozinho. Depois teve 20 minutos do Vasco, e o Flamengo retomou o controle. Então, controla por mais tempo, em geral sufoca o Vasco, que não consegue sair com a bola. O Carille vai ter que achar alguma alternativa para a marcação pressão.

Rodrigo Mattos

RMP: Vasco praticou futebol horroroso na Taça Guanabara

Acho que o Flamengo tem muita chance de chegar na final, mas tem dois jogos a serem feitos. E, embora o Vasco tenha praticado um futebol horroroso na Taça Guanabara, uma coisa assustadora para a própria torcida, tem uma camisa pesadíssima. Mas, no confronto Flamengo x Vasco, o Vasco ganhou dois dos últimos 30.

RMP

Bruno Braz: Vasco quer sobreviver ao primeiro jogo

O clima que me pareceu lá [no Vasco] é de tentar chegar vivo para o segundo jogo. Tentar conseguir um empate, de repente. O Flamengo ainda tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Então, se o Flamengo ganhar de 1 a 0 o primeiro jogo, Vasco tem que ganhar o segundo por dois gols de diferença

Bruno Braz

