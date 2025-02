Ferreira inicia transição física e pode reforçar o São Paulo nas quartas do Paulista

Nesta segunda-feira, Ferreira, atacante do São Paulo, foi liberado pelo departamento médico e iniciou a transição física junto à preparação. O elenco do Tricolor se reapresentou no CT da Barra Funda após a vitória por 3 a 1 diante do São Bernardo e iniciou os treinamentos para enfrentar o Novorizontino, nas quartas de final do Paulistão.

Desta maneira, Ferreira pode ser um reforço para o Tricolor no duelo deste final de semana, no Morumbis. O São Paulo será o mandante por conta de ter finalizado a fase de grupos com uma campanha melhor em relação ao Novorizontino, adversário das quartas de final.

Ferreira sentiu dores na região posterior da coxa direita contra a Inter de Limeira, em Brasília, no último dia 10. Após a realização de exames de imagem, foi constatada uma pequena lesão no local e o atacante iniciou os processos de recuperação.

?? Nova etapa para Ferreira, que iniciou a transição com a preparação física! O atacante se recupera de lesão na região posterior da coxa direita.#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/B0aFGYvWHG ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 24, 2025

O camisa 11 soma sete jogos pelo São Paulo na atual temporada, sendo titular em três deles. Antes do problema muscular, o atacante só não entrou em campo na estreia pelo Paulista, contra o Botafogo-SP, em que um time alternativo foi a campo, e no duelo contra o Velo Clube, em Brasília.

Já o meio-campista Luiz Gustavo, que foi desfalque do São Paulo durante toda a fase de grupos do Paulista, vive a expectativa de iniciar a transição para o campo. Com isso, a perspectiva é que ele só esteja disponível em uma possível semifinal do Paulistão.