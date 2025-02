Cartões e mais: tudo que você precisa saber sobre a fase final do Paulistão

A fase final do Campeonato Paulista inicia neste fim de semana, e traz mudanças tanto no sistema de disputa quanto para listas de jogadores inscritos e até suspensões por cartões amarelos. E o UOL detalha as principais novidades para o mata-mata do Estadual.

Reunião define datas das quartas

A Federação Paulista anunciará na tarde desta segunda-feira (24) as datas e horários dos confrontos pelas quartas de final. Os mandos de campo serão dos primeiros colocado de cada um dos quatro grupos — Corinthians, Santos, São Paulo e São Bernardo.

O regulamento da competição prevê que, nas quartas de final, apenas dois clubes da capital poderão jogar na cidade: "Classificando-se para a fase quartas de final mais de 2 clubes da cidade de São Paulo, somente os dois clubes melhor classificados na primeira fase da competição, terão o direito de jogar na cidade de São Paulo. Os clubes remanescentes, somente poderão jogar no município com a autorização da Polícia Militar do Estado de São Paulo", diz o Artigo 6 § 1º do Regulamento do Paulistão 2025.

Os jogos das quartas de final:

Corinthians x Mirassol

Santos x Red Bull Bragantino

São Paulo x Novorizontino

São Bernardo x Palmeiras

Cartões amarelos

Ao final da fase de grupos, todos os cartões amarelos são zerados. A contagem é reiniciada juntamente com o início do mata-mata.

Contudo, jogadores expulsos ou que receberam o terceiro amarelo no último domingo (23) cumprirão suspensão nas quartas de final. Os demais atletas só correm risco de desfalcar suas respectivas equipes no eventual jogo de volta da final.

Inscrição de novos jogadores

Os oito clubes classificados podem substituir até quatro atletas da relação original. A troca é realizada no sistema online da Federação Paulista.

Os times têm até o dia 28 de fevereiro (sexta-feira) para modificar suas respectivas listas. A janela de transferências brasileira se encerra no mesmo dia.

Pênaltis, semifinais e final

Em caso de empate no mata-mata, as partidas irão para os pênaltis. Não haverá prorrogação.

Além disso, os confrontos pelas semifinais serão definidos com base da classificação geral. Os clubes seguirão somando pontos no decorrer do mata-mata.

Os jogos pelas semifinais:

1º melhor campanha x 4º melhor campanha

2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

A final será disputada em dois jogos, com o time de melhor campanha geral como mandante na partida de volta. O outro finalista fará o primeiro confronto em seus domínios.

As datas do mata-mata do Paulistão

Quartas de final: 1º de março

Semifinal: 9 de março

Final: 16 e 27 de março

*A FPF ainda confirmará os dias dos jogos pela fase final

