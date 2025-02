Fabinho Soldado vê Corinthians "satisfeito" com data das quartas do Paulista e detalha visita de Koeman

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians conheceu detalhes do duelo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Timão enfrentará o Mirassol neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em busca de uma vaga nas semifinais do Estadual.

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado aprovou o planejamento feito pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O Alvinegro paulista decide sua vida na Libertadores nesta quarta-feira e terá três dias com foco na preparação para a disputa das quartas de final.

"Nesse momento, estamos satifeitos, porque nós temos aí um jogo na quarta-feira, em São Paulo, aí temos um tempo de descanso, tempo de preparação, até o domingo, para que a equipe se prepare aí para esse grande jogo. Vai ser muito difícil enfrentar essa equipe. Todas as equipes que chegaram até aqui, chegaram com méritos. Vamos manter muito respeito para fazer esse jogo contra o Mirassol", declarou Soldado na zona mista após o Conselho Técnico da FPF.

O dirigente corintiano também destacou a necessidade de títulos, que também tem sido mencionada pelo elenco. O último troféu que o Corinthians conquistou foi o Paulistão de 2019 - ou seja, a equipe vive uma seca de seis anos sem erguer uma taça. Por isso, Fabinho Soldado apontou o tamanho da importância de levar o Estadual nesta temporada.

"Essa equipe precisa conquistar títulos. Os atletas falam sobre isso. As competições que nós temos - Paulista, essa fase de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro - são oportunidades que nós temos de mostrar aquilo que estamos trabalhando para isso. As dificuldades são enormes em todas as competições, mas nós estamos vestindo uma camisa importante, pesada. O elenco que foi formado na temporada de 2024 para a temporada de 2025 é um elenco muito qualificado, na nossa opinião, e independente do campeonato que for disputar, o Corinthians entra sempre para fazer grandes jogos e para disputar os títulos", disse.

DETALHES DAS QUARTAS DE FINAL DO PAULISTÃO DEFINIDOS! ? ? Mirassol

?? 02/03 (domingo)

? 18h30 (horário de Brasília)

?? Neo Química Arena

? Record TV, CazéTV, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping#VaiCorinthians pic.twitter.com/S6tplpnZcH ? Corinthians (@Corinthians) February 24, 2025

Por fim, Fabinho Soldado deu mais detalhes sobre a vinda de Ronald Koeman, técnico da seleção da Holanda, ao Brasil. O treinador acompanhou o empate do Corinthians contra o Guarani e também visitou as dependências do CT Dr. Joaquim Grava - tudo isso com o objetivo de observar Memphis Depay.

"Ele está entusiasmado com o Brasil. Como falei ali, ele nunca veio ao Brasil. Gostou muito do torcedor do Corinthians, do nosso estádio. Esteve no CT nessa manhã, ficou feliz com aquilo que viu. É importante a pessoa vir e olhar, porque uns falam bem, outros falam mal. Presencialmente, ele consegue visualizar tudo aquilo que a gente falou. Ficamos felizes com isso. Nós temos muitas coisas para evoluir. Digo isso com relação ao futebol brasileiro. Mas precisamos valorizar também que nós temos coisas boas para caramba, em aspecto de estrutura, até mesmo de arenas. Claro que é um espaço enorme para que isso continue evoluindo, mas também precisamos ficar orgulhosos dos pontos em que o futebol brasileiro conseguiu avança", apontou.

"Claro que existem outras demandas, sobre calendário, de outras situações importantes, mas no geral, ele gostou, ficou feliz e está acompanhando. É o maior jogador - ou melhor - do ataque do país dele, ele está precisando muito que esse jogador volte a sua melhor forma física, e é o nosso desejo. Nós estamos trabalhando para isso. Memphis, toda a equipe, toda a comissão técnica, todos nós estamos muito empenhados em fazer o melhor para o Corinthians, e fazendo isso, cada jogador vai individualmente alcançar seus objetivos, e é objetivo do Memphis voltar à seleção", concluiu o dirigente.

Ronald Koeman também estará na Neo Química Arena nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), para acompanhar o jogo de volta entre Corinthians e Universidad Central-VEN. Quem vencer avança à terceira e última fase da Conmebol Libertadores.