Executivo do Corinthians despista sobre chegada de Angileri e revela conversas para manter Talles Magno

A três dias do fim da janela de transferências no Brasil, o Corinthians pode estar próximo de anunciar seu primeiro reforço para a atual temporada. O Timão encaminhou a contratação do lateral esquerdo Fabrizio Angileri, do Getafe, da Espanha.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a tendência é que Angileri rescinda com o clube espanhol e assine com o Corinthians até o final do ano. Entretanto, apesar do encaminhamento, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, evitou cravar qualquer chegada.

Nesta segunda-feira, após o Conselho Técnico que definiu os detalhes das quartas de final do Campeonato Paulista, o dirigente despitou sobre a contratação do lateral argentino.

"É um jogador que nos interessa, mas não consigo falar nada além disso. Tem todo um processo burocrático que precisa acontecer e eu não posso falar sobre algo que ainda não é uma realidade. O fato é que é um jogador que a comissão técnica conhece, nós também temos um conhecimento sobre ele. É esperar que tudo isso possa finalizar para que a gente possa falar alguma coisa a respeito", comentou Fabinho na zona mista do evento.

Fabinho Soldado também comentou sobre as negociações com o New York City (EUA) para a extensão do empréstimo de Talles Magno. Inicialmente, o atacante tem contrato até julho de 2025, mas o Timão tenta prolongar o vínculo até o fim do ano.

"O Talles está super identificado com a gente. Essa conversa com o pessoal do New York City está sendo... não vou falar diária, mas toda semana a gente avança em algum ponto importante do contrato do Talles. Temos a esperança de que tão logo isso possa ser resolvido. O atleta está muito entusiasmado, feliz da vida de estar no Corinthians", declarou o executivo.

"Essa adaptação dele - não só dele, mas de todos os jogadores que chegaram -, mas principalmente dele, foi algo fantástico. Está vivendo um ano bacana, fazendo gols, ajudando a equipe, e temos a esperança de que tudo isso se resolva", completou.

Talles Magno vive um bom início de temporada com a camisa do Corinthians. Em 11 partidas, o jogador anotou cinco gols e distribuiu uma assistências. Ele é, ainda, o artilheiro do Timão no ano.