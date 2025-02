Exame no Flamengo aponta lesão em Everton Cebolinha

Do UOL, no Rio de Janeiro

Exames médicos realizados nesta segunda-feira apontaram uma lesão na coxa direita do atacante Everton Cebolinha, do Flamengo.

O que aconteceu

Cebolinha se lesionou durante a goleada sobre o Maricá por 5 a 0, no último sábado (22). O exame constatou uma pequena lesão no músculo posterior. Ele já iniciou o tratamento.

Com a contusão, é bem provável que o atacante seja desfalque no primeiro jogo da semifinal do Carioca, neste sábado (1), contra o Vasco. A tendência é a de que Luiz Araújo seja seu substituto. No clássico entre os clubes na Taça Guanabara, Cebolinha fez um dos gols na vitória por 2 a 0 do Rubro-Negro.

Alex Sandro, Ayrton Lucas e Juninho seguem no departamento médico, mas têm chances de retornar. Já o atacante Michael segue fora.

Confira a nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atacante Everton Cebolinha realizou exame de imagem nesta segunda-feira (24), após ser substituído com dores na partida contra o Maricá, no último sábado (22). O resultado apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou tratamento com a fisioterapia no departamento médico do clube".