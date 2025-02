Entenda por que Palacios não tem sido relacionado para os jogos do Corinthians

O lateral esquerdo Diego Palacios voltou a ficar de fora dos relacionados do jogo entre Corinthians e Guarani, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Após a partida, o auxiliar técnico e filho de Ramón, Emiliano Díaz, justificou a ausência do equatoriano.

De acordo com o argentino, o ala está muito abaixo de Hugo e Matheus Bidu, seus concorrentes, no fator físico. Ele ficou cerca de um ano afastado dos gramados em virtude de uma grave lesão no joelho e voltou a atuar pelo Timão nesta edição do Estadual.

"Sobre Palacios, nós apenas escolhemos Hugo e Bidu. Ele está há um ano parado, os outros dois estão muito melhores fisicamente, estão entrosados com o time. Não podem jogar todos. Não temos nenhum problema com o menino, mas os outros estão à frente para nós", afirmou o membro da comissão técnica alvinegra.

Em outra entrevista coletiva, Emiliano também abordou o tema e desmentiu boatos de que o jogador teria cometido um ato de indisciplina. A tendência é que o atleta volte a ganhar oportunidades de maneira gradual no decorrer desta temporada.

Contratado no início do ano passado, Diego Palacios está recuperado da lesão no joelho esquerdo que o afastou de praticamente toda a última temporada. Em 2024, o lateral disputou apenas um jogo com a camisa do Timão.

Ele retornou aos gramados no dia 22 de janeiro, na vitória sobre o Água Santa, e disputou três jogos neste ano, todos saindo do banco de reservas. Ele foi relacionado para apenas sete compromissos. O equatoriano segue em busca de espaço no time do Corinthians e terá que superar a concorrência de Matheus Bidu e Hugo para receber novas chances.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para quarta-feira, diante da Universidad Central, pela volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. Na ida, o time alvinegro decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.