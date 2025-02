Em alta, Jean Silva analisa processo de popularização no UFC: "Novo Poatan"

Jean Silva vive um momento mágico em sua carreira. Estrela em ascensão no UFC, o brasileiro aumentou ainda mais o 'hype' ao redor de seu nome no último sábado (22), quando protagonizou um nocaute avassalador diante de Melsik Baghdasaryan, ainda no primeiro round. Com quatro lutas e quatro vitórias por nocaute na organização, o atleta da 'Fighting Nerds' já consegue ter dimensão do significativo ganho de popularidade na liga presidida por Dana White. Atento a tal movimento, 'Lord', como o peso-pena (66 kg) é conhecido, se comparou a um dos maiores astros do Ultimate na atualidade: o compatriota Alex Poatan.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Jean admitiu que após o desempenho no UFC Seattle, que, inclusive, lhe rendeu o bônus de 'Performance da Noite', a tendência é que a alta cúpula da companhia passe a tratá-lo mais claramente como uma espécie de joia a lapidada. Com um potencial grande pela frente, o atleta de apenas 28 anos ainda comparou sua maneira de se conectar com os fãs com a de Poatan. Mesmo sem falar outros idiomas que não sejam o português, os brasileiros conseguem interagir com os amantes da modalidade. Enquanto Alex utiliza o bordão 'Chama', Silva apela para os já emblemáticos latidos ao microfone.

"Os passos têm que ser muito calculados para eu não me tornar um atleta bom do jeito que sou e barato. Não dá para ser um atleta barato. Mas também não posso exigir algo fora do que os olhos deles veem. Mas depois de ontem (UFC Seattle), eles provavelmente - o Dana, eles (do UFC) - entenderam a peça que eles têm na mão. O quão diferente (sou). Talvez um novo Poatan, de certa forma. Cheguei em Seattle e todo mundo estava latindo. Na arena, a plateia toda late. Então pera aí, (ele) é diferente", analisou 'Lord', projetando uma mudança de patamar futura.

Valorizado fora do octógono

Se com uma personalidade única e performances impactantes dentro do octógono, Jean se populariza cada vez mais, seu esforço também é recompensado através de valorização fora dos octógonos. Após brilhar no UFC Seattle e se consolidar como um dos grandes ativos da divisão até 66 kg, o brasileiro revelou que foi convocado pelo Ultimate para comparecer ao UFC 313 e ao UFC 317 - na Semana Internacional da Luta - como "lutador convidado". Tal posto normalmente é oferecido para atletas consagrados dentro da companhia que, bem remunerados, cumprem uma série de compromissos comerciais representando a liga e interagem com fãs na chamada semana da luta..

"Sim, sou oficialmente 'guest fighter' (do UFC 313). E também fui convidado para junho, na Semana Internacional da Luta. Vou estar lá. Vou ganhar dinheiro para viajar (risos). Faria isso de graça. Estou muito feliz. Imagina eu dando uns 'latidões' e a galera inteira latindo também. Vai ser a minha marca. Eu vejo eu e o Alex (Poatan) entrando juntos e todo mundo falando 'Chama' e latindo juntos. Ele gritando (Chama) e eu latindo (risos). Vai ser algo surreal. Que sonho!", projetou Jean.

Apontado como um dos cinco estreantes que obtiveram maior impacto no UFC na temporada de 2024, Silva estreou em 2025 com o mesmo brilho. Invicto no Ultimate, o atleta da Fighting Nerds agora mira seu foco em um eventual duelo com Bryce Mitchell, número 13 do ranking dos pesos-penas. Em sua carreira como profissional de MMA, Jean acumula 15 vitórias e apenas duas derrotas no cartel.