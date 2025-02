Dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço se reúne com o presidente da CBF no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, Pedro Lourenço, presidente e dono da SAF do Cruzeiro, se reuniu com presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) Ednaldo Rodrigues. O encontro aconteceu na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e também contou com a presença do CEO do clube, Alexandre Mattos.

Lourenço e Mattos foram presenteados com camisas da Seleção Brasileira, enquanto Ednaldo recebeu o manto da Raposa.

Presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço fez uma visita institucional à Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira. ? Nosso presidente conheceu a sede da instituição e teve uma produtiva conversa com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, sobre o atual panorama e o... pic.twitter.com/wUhhN5ixey ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 24, 2025

"Vim aqui na CBF pela primeira vez como dirigente de futebol e estou indo embora feliz após a reunião com o Ednaldo. Fui muito bem recebido, ele é um cara do bem e me mostrou tantas coisas boas que vem fazendo pelo futebol que eu não tinha conhecimento. Deixo um agradecimento a ele e sua equipe, espero voltar muitas vezes. Parabéns pelo trabalho, Ednaldo", destacou Lourenço.

De acordo com o Cruzeiro, o dono do clube conheceu a sede da instituição e teve uma conversa com Ednaldo sobre o atual panorama e o planejamento para o futebol brasileiro.