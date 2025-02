Cruzeiro repudia ataques a atletas e ameaças ao goleiro do América-MG

Na manhã desta segunda-feira, o Cruzeiro repudiou através de uma nota oficial os episódios de ameaças aos seus atletas e ao goleiro Matheus Mendes, do América-MG. Os jogadores receberam os ataques após a semifinal do Campeonato Mineiro, no último sábado.

Após empate em 1 a 1, o Cabuloso perdeu nos pênaltis por 4 a 2 e foi eliminado do Estadual pelo Coelho. Alguns jogadores do Cruzeiro tiveram suas vidas atacadas no último domingo, enquanto Matheus recebeu as ameaças logo após o jogo.

O Cruzeiro disse que acionou as forças de segurança para que todas as medidas sejam tomadas. O clube ainda afirmou que aceita receber críticas, mas ressaltou que elas devem ficar apenas no âmbito esportivo.

O América-MG também se pronunciou a respeito das ameaças direcionadas a Matheus Mendes. O Coelho lamentou o episódio e acredita que as autoridades identificarão os responsáveis pelo ocorrido.

Veja a nota do Cruzeiro na íntegra

"O Cruzeiro repudia veementemente e lamenta episódios de ataque às vidas de alguns de seus atletas, ocorridos na última noite. O clube acionou as forças de segurança para que todas as providências sejam tomadas a respeito desse assunto.

O Cruzeiro condena também os atos de ameaças ao goleiro Matheus Mendes, do América, ocorridos após o confronto desse fim de semana.

Episódios como esses só escancaram o quanto precisamos evoluir enquanto sociedade. O clube entende e acata as cobranças e críticas, mas que elas possam permanecer no âmbito esportivo e jamais sejam ataques, ameaças ou ofensas independentemente da equipe ou clube".