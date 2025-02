'Cowboy' Textor vê Lyon perder e Botafogo repetir pior campanha no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

John Textor até viralizou, mas terminou o fim de semana com um gosto amargo. Vestido com um chapéu de cowboy para provocar o presidente do PSG, ele viu o Lyon ser derrotado por 3 a 2 no clássico francês e ainda terminou o dia com um revés do Botafogo por 1 a 0 para o Vasco, que decretou a eliminação do alvinegro no Campeonato Carioca, deixando-o de fora até mesmo da Taça Rio e igualando a pior campanha da história do clube no Estadual.

O que aconteceu

O chapéu de cowboy foi uma alfinetada ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Durante a semana, o jornal "L'Equipe' divulgou um áudio com uma ríspida discussão entre eles durante uma reunião entre os clubes do país, ano passado, sobre os direitos de transmissão da Ligue 1, o campeonato nacional.

Al-Khelaifi mandou Textor calar a boca e o chamou de "cowboy": "John (Textor), cala a boca, você não entende nada. Você é um cowboy que veio não sei de onde e vem falar conosco".

Irônico, Textor entrou no gramado com o adereço. Nas redes sociais, o Lyon brincou: "O cowboy John Textor está aqui", mas em campo seu time não correspondeu.

Horas depois Textor sofreria um nova derrota. Como perdeu para o Vasco em São Januário, o Botafogo terminou na nona colocação do Campeonato Carioca e fora de qualquer disputa no Estadual. A última vez que isso ocorreu foi em 2014, mas na ocasião eram 16 clubes. Agora, são apenas 12.

Após Recopa, um mês sem jogos

O Botafogo agora aposta todas as fichas no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana contra o Racing (ARG). Na ida, em Buenos Aires (ARG), o Alvinegro foi derrotado por 2 a 0. O jogo de volta acontece nesta quinta-feira (27), no Nilton Santos (RJ).

Depois deste duelo, o Glorioso ficará um mês sem jogos. A próxima partida será na estreia no Campeonato Brasileiro, dia 29 ou 30 de março, contra o Palmeiras, fora de casa.

Até o momento, Textor ainda não definiu um treinador. Artur Jorge deixou o clube em dezembro e, desde então, o empresário tem feito investidas, entrevistas, mas ninguém foi contratado, algo que tem gerado insatisfação nos torcedores.

Cláudio Caçapa foi contratado para ser auxiliar fixo e foi o comandante contra o Vasco. Ele frisou que a diretoria deixou claro que esta seria sua função:

Reafirmo que vim como interino, diretoria deixou claro para mim. Aproveito os momentos como treinador e se a diretoria achar que eu devo continuar aí é outra coisa. A vontade é de continuar, o Botafogo é um grande clube, a camisa ficou mais pesada depois de 2024. O pensamento não é em mim, mas sim na equipe. Pensar em na quinta-feira fazermos um grande jogo e virar essa situação. Cláudio Caçapa

Textor enfrenta crise no Lyon

O Lyon enfrenta problemas financeiros que podem gerar até mesmo um rebaixamento no Campeonato Francês. A situação tem feito com que John Textor seja alvo de protestos por parte da torcida do clube. O empresário tem usado parte das premiações dos títulos do Botafogo para quitar as pendências econômicas do clube.

Com a derrota neste domingo, o Lyon está em sexto na Ligue 1 com 36 pontos. O PSG é o líder com 59.