Cortando custos, Manchester United substitui almoço gratuito de funcionários por frutas, pão e sopa

Sir Jim Ratcliffe, um dos acionistas do Manchester United, fechará a cantina para funcionários do Old Trafford e vai substituir os almoços gratuitos por frutas. No CT do clube, funcionários receberão pão e sopa. A ação visa cortar custos e ainda pode terminar em até 200 demissões. A informação é do jornal inglês The Guardian.

Club statement: United announce transformation plan.#MUFC ? Manchester United (@ManUtd) February 24, 2025

Com o intuito de diminuir custos do clube, o maior acionista minoritário individual do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, mudará as refeições de seus funcionários. O clube fechará a cantina de Old Trafford aos fins de semana e substituirá os almoços gratuitos por frutas para os funcionários do estádio. Apenas alguns empregados receberão o almoço embalado em dia de jogo.

No centro de treinamento de Carrington, os cortes também acontecerão. O plano é que apenas os jogadores tenham o direito de almoçar gratuitamente. Para os demais membros da equipe, será oferecido pão e sopa.

Ratcliffe também estuda a demissão de até 200 funcionários. O clube agendou uma reunião para esta segunda-feira com todos os funcionários de Old Trafford para apresentar os planos para o futuro.

Em nota publicada em seu site oficial, o Manchester United disse que "o plano de transformação visa retornar o clube à lucratividade após cinco anos consecutivos de perdas desde 2019". Omar Berrada, CEO do United, comentou sobre os planos para a transformação do time.

"Temos a responsabilidade de colocar o Manchester United na posição mais forte para vencer em nossos times masculino, feminino e de base. Estamos iniciando uma série abrangente de medidas que transformarão e renovarão o clube. Infelizmente, isso significa anunciar mais possíveis demissões e lamentamos profundamente o impacto sobre os colegas afetados. No entanto, essas escolhas difíceis são necessárias para colocar o clube de volta em uma base financeira estável", disse Omar.

O The Guardian informou que o Manchester United perdeu 300 milhões de euros (R$1.8 bilhão) nos últimos três anos e que precisará vender jogadores para reformular o elenco comandado por Ruben Amorim.