Corinthians tem dificuldades defensivas em campanha como líder do Paulistão

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, deu o recado: o jogo contra o Universidad Central "tem que ser um inferno" para que o clube avance à terceira fase preliminar da Libertadores, quarta-feira (26), na Neo Química. Para isso, o Alvinegro precisa mudar radicalmente a sua postura em relação ao primeiro jogo contra os venezuelanos, que terminou empatado por 1 a 1.

A defesa do Corinthians tem sido pauta pela ineficiência em 2025: ao longo de 13 partidas disputadas no ano, o clube não sofreu gols em apenas três. Apesar disso, mantém bons resultados, com oito vitórias, quatro empates e uma derrota.

Os três duelos em que o Timão não sofreu gols foram nas vitórias contra a Ponte Preta (1 a 0), Novorizontino (1 a 0) e São Bernardo (2 a 0). O jogo em que a equipe mais foi vazada nesta temporada foi no clássico contra o São Paulo, derrota por 3 a 1.

Técnico do Corinthians, Ramón Díaz não se mostrou preocupado defensivamente, e disse que no mata-mata o elenco vai se acertar. Contra o Guarani, no domingo (23), o Corinthians abriu 1 a 0, sofreu a virada e conseguiu o empate por 2 a 2, já no segundo tempo, no segundo gol de Romero. O resultado confirmou a primeira colocação geral do clube no Paulistão,

Temos que ter calma, confiança, porque temos uma equipe boa. Temos que ir passo a passo, corrigir os erros que cometemos e saber que quando marcar um gol tem que defender um pouco mais, tem que ter mais cautela. Mas agora que vem o mata-mata e todos os atritos vão ser corrigidos. - Ramón Díaz, após o jogo contra o Guarani.

Apesar de ter sido vazada em dez dos 13 jogos, vale destacar que o Corinthians utilizou em sete oportunidades um time misto. Os defensores têm recebido rodagem e a dupla de zagueiros ainda é incerta, já que em clássicos, por exemplo, apenas André Ramalho foi unanimidade.

Na derrota para o Tricolor e no empate com o Palmeiras, Cacá formou dupla ao lado de Ramalho, enquanto Tchoca atuou contra o Santos. Dos três duelos, o Corinthians venceu apenas o último, tendo sido vazado em todos.

Gustavo Henrique, que foi titular da equipe em algumas oportunidades na reta final de 2024, voltou a ser relacionado no último domingo. A última partida do defensor pelo Corinthians foi em 3 de dezembro, quando o elenco venceu o Bahia por 3 a 0, e o atleta acabou ficando de fora da equipe neste ano por lesão na coxa direita.

Nas laterais, Ramón Díaz tem preferido utilizar Hugo na esquerda e Matheuzinho pela direita, enquanto Matheus Bidu e Palacios são opções no banco de reservas para o lugar do ex-Goiás, e Léo Maná a peça de reposição para o ex-atleta do Flamengo.

O clube, inclusive, está em conversas para reforçar a lateral esquerda com Fabrizio Angileri, ex-River Plate e hoje no Getafe-ESP. O Corinthians tenta a contratação do atleta e, segundo o jornalista Cesar Luis Merlo, a equipe está apalavrada com o jogador.