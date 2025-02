Corinthians encaminha contratação do lateral Fabrizio Angileri

O Corinthians está perto de anunciar seu primeiro reforço para a temporada. O Timão encaminhou a contratação do lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, do Getafe, da Espanha.

Angileri tem contrato com o Getafe até junho de 2026, mas não foi utilizado pelo técnico José Bordalás nesta temporada. Assim, a tendência é que o lateral rescinda com o clube espanhol e assine em definitivo com o Corinthians até o fim deste ano.

A informação sobre a possível chegada de Fabrizio Angileri foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O Corinthians tem até esta sexta-feira (28) - data do fechamento da janela de transferências - para concluir os trâmites da chegada de Angileri. Esta também é a data-limite para a inscrição de reforços para o mata-mata do Campeonato Paulista.

Ronald Koeman, treinador da seleção dos Países Baixos, e seu o seu diretor técnico, Nigel de Jong, conheceram as dependências do CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta segunda! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/m5UuJTplen ? Corinthians (@Corinthians) February 24, 2025

Fabrizio Angileri foi revelado nas categorias de base do Godoy Cruz, da Argentina, mas foi no River Plate que fez sucesso no país. Pelo clube de Buenos Aires, o lateral disputou 68 jogos, marcou quatro gols e distribuiu 13 assistências.

Em julho de 2022, o argentino se transferiu para o Getafe, que disputa o Campeonato Espanhol. Contudo, não conseguiu repetir o mesmo desempenho no futebol espanhol e jogou somente 27 partidas nas últimas duas temporadas, sem contribuir para gols.

A última partida de Angileri aconteceu no dia 12 de maio de 2024, na derrota de 1 a 0 do Getafe para o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol. Desde então, ficou principalmente no banco de reservas e, em algumas ocasiões, não foi sequer relacionado.

Angileri deve chegar ao Corinthians para disputar posição com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. Até o momento, nenhum dos três se firmou como titular absoluto nesta temporada. Agora, a comissão técnica alvinegra deve ganhar mais uma opção para o setor.