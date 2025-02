Angileri chega ao Brasil para fechar com Corinthians; contrato é de um ano

Do UOL, em São Paulo

O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, acertado com o Corinthians por empréstimo junto ao Getafe, da Espanha, já está no Brasil para fazer exames médicos antes de assinar com o alvinegro.

O que aconteceu

O argentino de 30 anos desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (24). Ele passou por alguns exames médicos logo depois da viagem.

O contrato entre Angileri e Corinthians terá validade de um ano e há opção de compra. O jogador estava encostado no elenco do Getafe e, depois de um período de nove meses sem entrar em campo, será cedido por empréstimo por não fazer parte dos planos do técnico José Bordalás.

O clube paulista deve anunciar o atleta nos próximos dias após entraves nas conversas. O time espanhol havia feito jogo duro pela liberação, e o argentino não queria uma rescisão diante do que tem a receber no seu atual vínculo com os europeus.

Angileri brigará por posição com Hugo e Matheus Bidu na lateral-esquerda corintiana. Os dois têm alternado a titularidade neste início de temporada da equipe de Ramón Díaz, que tem a fase final do Campeonato Paulista e a Libertadores pela frente.