Como a liga saudita quer fisgar o torcedor brasileiro, mesmo sem Neymar

Do UOL, no Rio de Janeiro

A vinda ao Brasil no início de fevereiro não foi por acaso. Ou só para conhecer o Maracanã. Executivos da Liga Saudita, a Saudi Pro League, quiseram um contato mais direto com clubes e dirigentes para entender como funciona o relacionamento com a torcida brasileira.

Tudo isso faz parte de um projeto para aumentar as raízes com o público daqui, mesmo em uma realidade na qual Neymar não está mais.

O UOL conversou com Mohammed Basrawi, gerente geral de marketing e comunicação da liga, para entender a estratégia e qual foi a impressão deixada por Neymar por lá.

Os clubes sauditas têm nomes brasileiros do quilate de Fabinho, Wesley, Ibañez, Bento e Wesley. Enquanto isso, o craque brasileiro já está fazendo até gol olímpico por aqui.

Como compensar a falta de Neymar?

"Embora a saída de Neymar para o Santos marque o fim de um capítulo, seu tempo na Arábia Saudita deixou um impacto duradouro na liga. Para manter esse impulso, continuaremos a destacar nossos jogadores brasileiros, que continuam sendo um grande atrativo para os fãs brasileiros e, de fato, para os fãs de futebol ao redor do mundo. Também fortaleceremos ainda mais os laços com clubes brasileiros e focaremos em esforços de marketing eficazes por meio de parcerias e patrocínios".

Neymar pode ter partido, mas as bases que sua chegada ajudou a construir são fortes e garantirão que a liga continue a prosperar e a atrair públicos internacionais. Mohammed Basrawi, gerente geral de marketing e comunicação da Saudi Pro League

Qual o impacto que Neymar gerou no marketing saudita?

"O tempo de Neymar na Arábia Saudita, embora infelizmente curto, teve um impacto tremendo no marketing e ajudou a atrair atenção global para a liga. A chegada cativou fãs em toda a Arábia Saudita e ao redor do mundo, que se tornaram mais engajados com a liga e os clubes", disse o executivo saudita.

Quais os números? "Na última temporada, nossos canais viram um aumento de 6,72 milhões de seguidores, um enorme aumento de 141% em relação à temporada anterior. No total, nossas plataformas de mídia social acumularam mais de 11 milhões de seguidores, expandindo significativamente nosso alcance digital. Isso naturalmente teve um impacto na visibilidade, com o total de impressões em todas as plataformas de mídia social alcançando 1,5 bilhão — um aumento de 315% em comparação com a temporada 2022/23".

E por que a liga fez os contatos com os clubes brasileiros?

"Estamos ansiosos para obter insights mais profundos sobre a cultura única e apaixonada do futebol no Brasil, por isso, encontros com figuras influentes dos principais clubes são importantes. Entender como os fãs brasileiros se relacionam com seus clubes e com o esporte nos ajudará a nos conectar melhor com eles e a melhorar ainda mais o apelo da liga. Também aprendemos mais sobre as estratégias de engajamento dos fãs, que ajudaram esses clubes a construir grandes e leais seguidores. Essas visitas também nos permitem desenvolver relacionamentos mais próximos com figuras chave dentro do futebol brasileiro, o que só levará a uma colaboração maior e mais eficiente", pontuou Mohammed Basrawi.

Executivos da Liga Saudita em encontro com dirigentes do Flamengo no Maracanã Imagem: Divulgação/Flamengo

Por que os torcedores brasileiros são importantes?

"Atualmente, temos 26 jogadores brasileiros na primeira divisão, desde astros estabelecidos a jovens talentos promissores. Isso reflete na importância contínua do Brasil no desenvolvimento e crescimento da nossa liga. Fora da região do Oriente Médio e Norte da África, a audiência da Liga Saudita no Brasil está entre as maiores ao redor do mundo".

Quem pode ser o novo rosto brasileiro na liga saudita?

"Há muitos excelentes jogadores brasileiros se destacando. Cada um contribui para tornar a liga uma das mais emocionantes e de crescimento mais rápido no futebol mundial. O que é extremamente encorajador é a variedade de jogadores brasileiros. Há estrelas consolidadas que ganharam grandes títulos de clubes na Europa, jogadores de alto nível em sua melhor fase e jovens talentos promissores que escolheram a Arábia Saudita como o próximo passo crucial em suas carreiras".

Estratégias para cultivar a audiência brasileira

Lançamento de página em português. A criação de uma página em português brasileiro no site oficial facilita o acesso de brasileiros às informações e notícias sobre a liga.

Canais oficiais nas redes sociais. A liga saudita tem canais oficiais de redes sociais do parceiro de transmissão, o canal GOAT, além de um podcast com entrevistas exclusivas com jogadores brasileiros e análises das partidas.

Fortalecimento de laços com clubes brasileiros. Durante a visita, os sauditas se encontraram com executivos de Flamengo, São Paulo, Santos, Fortaleza, Atlético-MG e Botafogo.

Campanhas de marketing e parcerias. Campanhas de marketing específicas, parcerias e oportunidades de patrocínio voltadas para o mercado brasileiro.