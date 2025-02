Com visita de Koeman, Corinthians se reapresenta e abre preparação para jogo decisivo da Libertadores

Não há descanso para o elenco do Corinthians. Na manhã desta segunda-feira, após o empate em 2 a 2 contra o Guarani, o Timão se reapresentou aos treinos e iniciou a preparação para a partida decisiva da Libertadores contra a Universidad Central, da Venezuela.

O treino do Alvinegro paulista contou com visitas especiais. Ronald Koeman, técnico da Holanda, e Nigel de Jong, ex-volante e hoje diretor técnico da seleção, visitaram as dependências do CT Dr. Joaquim Grava e acompanharam os trabalhos. Os holandeses foram recebidos pelo executivo de futebol Fabinho Soldado e pelo gerente financeiro Pedro Silveira.

Koeman e de Jong estiveram na Neo Química Arena no último domingo para observar o holandês Memphis Depay, que atuou por cerca de 30 minutos no empate contra o Guarani.

No treino desta segunda-feira, os jogadores que disputaram mais de 45 minutos no duelo do último domingo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais atletas, por sua vez, realizaram uma ativação na academia e foram ao gramado logo em seguida.

Após o aquecimento, o técnico Ramón Díaz aplicou um exercício tático de enfrentamento. O argentino fez diversos testes no 11 inicial que mandará a campo contra a Universidad Central (UCV). Na reta final do treino, os jogadores ainda fizeram um complemento de finalizações.

O Corinthians ainda terá mais um dia para ajustar os últimos detalhes e fechar a preparação para o confronto de volta da segunda fase da Libertadores. O Timão recebe a UCV nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Para a decisão, o Corinthians tem um único desfalque. Trata-se do volante Raniele, com uma lesão muscular na coxa direita.

O Alvinegro paulista ficou no empate amargo em 1 a 1 diante da UCV, no jogo de ida, na Venezuela. Agora, a equipe precisa de uma vitória simples para garantir vaga na terceira fase da Libertadores.