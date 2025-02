Com Carpini no comando, Vitória tem a maior sequência invicta entre os times da Série A

No último sábado, o Vitória venceu o Atlético de Alagoinhas, por 1 a 0, pela nona rodada do Campeonato Baiano, no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro. A equipe do técnico Thiago Carpini tem a maior sequência invicta entre todos os times da Série A, com 18 jogos sem perder.

Nesse período, o Vitória somou 11 vitórias e sete empates, com 74% de aproveitamento. Segundo dados do Sofascore, nessas partidas a equipe baiana marcou 32 gols, sofreu apenas 12 e ainda saiu de campo sem ser vazada em oito oportunidades.

A sequência invicta do Vitória começou no dia 20 de novembro de 2024, na vitória sobre o Criciúma, por 1 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse. Ao todo, foram cinco jogos do Brasileirão, nove do Campeonato Baiano e quatro da Copa do Nordeste.

? O @ECVitoria ampliou a sua sequência invicta para 18 jogos! É a maior sequência atual de jogos sem derrota entre todos os times da Série A! ?? ?? 18 jogos

? 11 vitórias (!)

?? 7 empates (!)

? 0 derrotas (!)

? 74.0% aproveitamento (!)

? 32 gols (!)

? 12 gols sofridos... pic.twitter.com/dwumd6J2cc ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 24, 2025

Com isso, o Vitória terminou a primeira fase do Estadual na liderança, com 21 pontos conquistados e seis vitórias em nove jogos, além de três empates. A equipe do técnico Thiago Carpini também está na 1ª posição do grupo A da Copa do Nordeste, com dez pontos.

Na semifinal do Campeonato Baiano, o Leão da Barra vai enfrentar novamente o Atlético de Alagoinhas. O primeiro jogo acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro.

Antes disso, o Vitória volta a campo nesta terça-feira, às 19 horas, quando visita o Maranhão, pela primeira rodada da Copa do Brasil, no Estádio Castelão, em São Luís.