Nem sempre os melhores passam: a classificação final do Paulista

Do UOL, em São Paulo

A primeira fase do Campeonato Paulista terminou, e teve time que ficou entre os quatro melhores na classificação geral, mas não avançou ao mata-mata. A Ponte Preta superou pontuações de São Paulo e Santos, mas terminou na terceira colocação do Grupo D e acabou fora das quartas de final.

O que aconteceu

O Corinthians liderou o Grupo A, a classificação geral e é o time que mais venceu no Estadual até então. O Alvinegro conquistou 27 pontos, com oito triunfos, três empates e uma derrota. Além disso, foram 20 gols marcados e 13 sofridos.

São Bernardo, Palmeiras, e a eliminada Ponte Preta completam o G4. A derrota para o Red Bull Bragantino na última rodada — somado ao triunfo do time de Abel Ferreira — tirou a equipe de Campinas do mata-mata do Estadual.

São Paulo, Santos, Novorizontino, Mirassol e Red Bull Bragantino completam o G-9. Eles seguirão somando pontos durante o mata-mata, para definir os confrontos das semifinais e também os mandos de campo.

Na parte debaixo, o Noroeste escapou do rebaixamento, diferentemente de Água Santa e Inter de Limeira. A lanterna Inter, inclusive, caiu para a Série A2 sem uma vitória sequer.

Como ficou a classificação geral

Corinthians - 27 pontos* São Bernardo - 23 pontos* Palmeiras - 23 pontos* Ponte Preta - 22 pontos São Paulo - 19 pontos* Santos - 18 pontos* Novorizontino - 18 pontos* Mirassol - 17 pontos* Red Bull Bragantino - 17 pontos* Guarani - 13 pontos Velo Clube - 13 pontos Portuguesa 13 pontos Botafogo-SP - 11 pontos Noroeste - 8 pontos Água Santa - 7 pontos Inter de Limeira - 7 pontos

* times classificados para as quartas de final

Os jogos das quartas de final

Corinthians x Mirassol

Santos x Red Bull Bragantino

São Paulo x Novorizontino

São Bernardo x Palmeiras

** as datas e horários ainda serão divulgados pela FPF

