Carille comemora classificação, mas entende que o Vasco está "um passinho atrás" de rivais

O Vasco está na semifinal do Campeonato Carioca. Neste domingo, o Cruzmaltino venceu o clássico contra o Botafogo por 1 a 0 e vai enfrentar o Flamengo na próxima fase do Estadual. Fábio Carille comemorou a classificação e a vitória diante do rival, primeira da equipe em clássicos no ano.

"Os primeiros 25 minutos contra o Fluminense foram muito bons, depois a gente se perdeu. O primeiro tempo contra o Flamengo foi horrível, o segundo foi bom. Então não é o jogo todo. Acabou um clássico importante, não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Tiveram muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Só que a gente teve um pouco mais de tempo relação ao Botafogo para trabalhar, então procuramos deixar as coisas mais claras para eles nos treinamentos. Foi isso que foi feito, isso que eu preciso fazer muito essa semana", afirmou Carille.

No entanto, o treinador acredita que o Vasco ainda é inferior a Botafogo, Flamengo e Fluminense, mas admitiu que a equipe vem melhorando para alcançar um patamar maior no estado.

"Aproveitar para que a gente programe bem a semana, deixe as coisas melhor resolvidas na cabeça deles para que possam ir para o jogo e dar uma resposta melhor do que foi o primeiro jogo contra o Flamengo na temporada. O segundo tempo do jogo contra o Flamengo já dá um conforto para mostrar que a gente pode, acreditar que a gente pode organizar. É claro que em relação aos três do Rio o Vasco está um passinho atrás. Botafogo e Fluminense foram campeões da Libertadores recentemente, e o Flamengo vem ganhando muito. O Vasco vem construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos", disse.

Para o clássico contra o Botafogo, Carille relacionou o argentino Manuel Capasso, que não vinha sendo utilizado. O comandante afirmou que o atleta não faz parte do planejamento do clube e explicou por que foi convocado para o jogo.

"Ele não faz parte, mas ele precisava ser relacionado para um jogo para que se estenda a possibilidade de ser negociado. Pelas informações que tenho já apareceram quatro clubes, mas ele não quis ainda. Eu estou com dois meninos que estou gostando demais, que é o Lyncon e o Luiz Gustavo. Quero dar espaço para os meninos trabalharem com a gente. Então a decisão pelo Capasso, juntamente com a diretoria, foi por isso. Não atrapalha em nada, porque a gente leva 12 para o banco. Se ele não fosse relacionado um jogo, por ter vindo de fora do país, não poderia ser negociado com algum clube do Brasil até o meio do ano", explicou o técnico.

Carille tem cinco dias para trabalhar a equipe para o jogo de ida da semifinal contra o Flamengo. As equipes se enfrentam no sábado, com horário e local ainda indefinidos.