Camping para jovens atletas termina com objetivos atingidos e avaliação positiva

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) realizou, da última quinta-feira até este domingo (20 a 23/2), o I Camping de Treinamento para Jovens Atletas, no Centro Nacional Loterias Caixa de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, São Paulo.

"Desenvolvemos todas as atividades de forma satisfatória e muito proveitosa, em sala com uma parte teórica bem aplicada, assim como nas atividades práticas. Acredito e espero que tenha acrescentado muito para os atletas. Foi uma oportunidade muito interessante de se aproximar e auxiliar no desenvolvimento dos atletas e treinadores, que tiveram uma presença importante e enriquecedora", disse Pedro Arid, coordenador da atividade", disse Pedro da Silva Vilela Arid, coordenador de Desenvolvimento da CBAt.

Os ministrantes foram Pablo Ramon Domingos, Kiyoshi Takahashi, Julián Baloy, Edemar Alves dos Santos. Os atletas foram selecionados a partir de suas performances nos Jogos da Juventude, realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em João Pessoa, Paraíba, no fim de 2024.

Dois observadores do Atletismo Brasil tiveram a função de acompanhar e gerar informações. Atletas que demonstram grande potencial de desenvolvimento, assim como seus treinadores, foram indicados para o Camping.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Durante quatro dias, os ministrantes, bem como integrantes da equipe multidisciplinar da CBAt, conduziram aulas e rodas de conversa sobre treinamento esportivo e palestra de psicologia do esporte, com temas como preparação mental, voltada para atletas, e comunicação com o atleta, aos treinadores.

Foram feitas avaliações funcionais e antropométricas dos atletas, conversas e ações com o ídolo do atletismo Mauro Vinícius Hilário da Silva, o Duda, de 38 anos, atleta olímpico e bicampeão mundial indoor do salto em distância, que migrou do futebol para o atletismo no início de sua carreira. As atividades práticas tiveram abordagem de aspectos técnicos e físicos do treinamento em atletismo.

Pedro Arid destacou ainda a troca de experiências, possível com o encontro entre os treinadores, os ministrantes e os atletas. E também pela presença de Duda. "Pode compartilhar a trajetória e experiência com todos. Os atletas se mostraram muito entusiasmados por interagir com ele, inclusive em atividades práticas", completou.

O Camping também gerou a proximidade necessária com os atletas e treinadores para a elaboração de um trabalho de acompanhamento pela Coordenação de Desenvolvimento e pela equipe multidisciplinar da CBAt junto aos treinadores e atletas ao longo do ano.

Confira a lista dos atletas que participaram do Camping

-Davi de Souza de Lima - salto triplo - Instituto Vicente Lenílson - IVL (MT)



-Francisco Paulo Barbosa Petri - lançamento do dardo - Associação Marcelândiense de Atletismo (MT)



-Guilherme da Silva Izidoro - saltro triplo - Instituto do Atletismo de Foz Do Iguaçu (PR)



-Hakelly de Souza Maximiano da Silva - 100 m e 200 m - Associação Esportiva Cidadania e Dignidade - AECD (RJ)



-Karine Estefane Martins - salto triplo e salto em distância - Associação Corville de Atletismo (SC)



-Kevin Tobias Aguero - 400 m - Associação Pontaporanense Esporte e Vida - A.P.E.V. (MS)



-Lucas Max Barros Pinheiro - salto em altura - Círculo dos Pais dos Alunos do Colégio Militar de Manaus (AM)



-Maria Clara Vieira de Oliveira - salto em altura e salto em distância - Instituto Ideal Brasil de Desenvolvimento Sócio-Cultural e Desportivo (RJ)



-Sascha dos Santos - salto em distância - Associação de Atletas Corredores de Natividade (RJ)