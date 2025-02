Campeão no Rio Open, Marcelo Melo sobe 12 posições no ranking e é 23º do mundo

Na madrugada deste domingo, Marcelo Melo se tornou campeão do Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro. Com o título, ao lado do parceiro gaúcho Rafael Matos, o mineiro subiu 12 posições no ranking de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), aparecendo como 23º do mundo na atualização desta segunda-feira. Matos ficou no 37º lugar, por ter defendido os pontos de campeão do Rio Open no ano passado.

"Realmente muito especial, todo mundo pode ver que me emocionei, muita gente torcendo por nós, quadra sempre lotada, minha terceira final. Espero curtir muito esse momento", afirmou Marcelo Melo.

Duas vezes vice-campeão no Rio Open, em 2014 e 2023, Melo comemorou muito a conquista, a 39ª da sua carreira e 12ª de ATP 500. Os dois se tornaram a primeira dupla 100% brasileira a vencer no saibro do Jockey Club Brasileiro.

Esse foi o segundo título da dupla Melo e Matos, junto com o ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. Os dois ainda foram vices no ATP 500 de Washington (EUA), no ano passado, e no início da gira no saibro na América do Sul, no ATP 250 de Buenos Aires, agora em fevereiro.

Além disso, o inédito título no Rio de Janeiro coloca o mineiro como o maior campeão em atividade entre os duplistas, ao lado do croata Mate Pavic. E a dupla Melo/Matos aparece em sexto lugar na corrida para o ATP Finals 2025, que reúne as melhores parcerias do ano ao final da temporada.

? CAMPEÕES NO RIO OPEN ? Rafa Matos e Marcelo Melo conquistaram o título do Rio Open e tornaram-se a primeira dupla 100% brasileira a vencer o ATP 500 brasileiro. Na final, eles derrotaram os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martinez, por 6/2 7/5. ? @RioOpenOficial pic.twitter.com/JShvpBZTxe ? CBT (@cbtenis) February 23, 2025

Após o torneio no Rio, Melo não vai disputar o ATP 250 de Santiago, nesta semana, no Chile. Os próximos torneios serão os Masters 1000 de Indian Wells (de 5 a 16 de março) e Miami (de 19 a 30 de março), nos Estados Unidos, em quadra dura.

Horas depois de conquistar o título, o mineiro se reuniu com crianças do Projeto Social Tênis na Lagoa, pela manhã, na Lagoa Rodrigo de Freitas. O dia seguinte à conquista do ATP 500 no Rio de Janeiro começou junto à garotada, que pôde conhecer de perto o campeão, que logo cedo foi falar e bater uma bola com a criançada.

"Nosso jogo acabou quase 1 hora da manhã, estava com minha família, amigos, ficamos por lá no Jockey. Saímos umas 2 e meia da manhã, acabei demorando a dormir mais pela adrenalina mesmo, emoção da semana que vai juntando, juntando. E tive o privilégio de estar perto da família, dos amigos, para comemorar esse título. Foi muito importante para mim", destacou Marcelo Melo.