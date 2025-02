Brasileiro Luiz Felipe de Azevedo Filho fatura o GP World Cup, a 1.55m, nos Emirados Árabes Unidos

Neste domingo, teve vitória brasileira no GP5* H.H. Sharjah Ruler Cup - Longines, a 1.55m, em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Luiz Felipe de Azevedo montando Sierra du Piedroux Z, de 11 anos, conjunto em franca ascensão, foi o único a zerar os dois percursos na competição válida como qualificativa para a final da Copa do Mundo.

Dos 40 conjuntos a postos, dez habilitaram-se à 2ª volta. Em mais uma apresentação impecável, Felipinho Filho e Sierra du Piedroux Z cruzaram a linha de chegada em 65s80, resultado que lhes garantiu a vitória e a fatia de cerca de 325 mil de um total de 986,5 mil reais em jogo.

Pelas cores do país anfitrião, Abdullah Humaid Al Muhairi com Chacolu conquistou o vice com apenas um ponto perdido por excesso de tempo na 2ª volta, 67s64. Em 3º lugar chegou a alemã Sophie Hinners montando Iron Dames Singclair, quatro pontos, 59s42.

Esta foi, sem dúvida, uma das mais importantes conquistas do conjunto que vem se destacando pela regularidade e qualidade técnica. Em 2024, Felipinho e Sierra haviam conquista o importante vice-campeonato no GP do Global Champions Tour no México, além de várias performances sólidas em Copa das Nações e provas de alto nível.

"O nosso resultado é fruto do trabalho de toda uma equipe, começando pelo criador e coproprietário Claudy Noirot, que sempre acreditou na égua mais do que qualquer um. Além disso, os veterinários, ferradores, tratadores realizam o trabalho com grande devoção, bem como a equipe administrativa e toda nossa família que trabalha unida na mesma direção", comemorou Felipinho, primogênito do medalhista olímpico Luiz Felipe de Azevedo.

"Sem a fé e a dedicação de cada um, esse sucesso não seria possível. E, por fim, preciso confessar que me sinto privilegiado por montar uma égua de tamanha qualidade. Depois de mais de 30 anos de profissionalismo, posso dizer que ela é um cavalo raro e, por isso, sinto-me um cavaleiro abençoado", completou o campeão.

Além disso, Felipinho fez questão de agradecer ao comitê organizador do circuito Alshria?aa Horse Show. "Gostaríamos de expressar nossa eterna gratidão a toda a comunidade equestre dos Emirados Árabes Unidos, pelo carinho e hospitalidade que só aumentam a cada ano", enfatizou o brasileiro, que vem competindo na região ao lado de seu filho, o jovem talento Luiz Felipe Azevedo Neto, sua esposa, a amazona belga Celine Schoonbroodt, a jovem amazona brasileira Mariana Frauches, entre outros, que treinam com a equipe do cavaleiro.