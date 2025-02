Botafogo confirma 30 mil ingressos vendidos para jogo contra o Racing pela Recopa

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira que 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de volta da Recopa Sul-Americana. O Glorioso encara o Racing, da Argentina, nesta quinta, no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Segundo o clube carioca, os setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste inferior estão esgotados. Já os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B foram desbloqueados e possuem ingressos disponíveis. O preço das entradas nestes espaços varia de R$ 50,00 (meia) a R$ 100,00 (inteira).

JUNTOS PELA RECOPA! ??? Somos 3??0?? mil alvinegros confirmados para a decisão! Setores Leste Inferior, Leste Superior e Oeste inferior estão ESGOTADOS. Setores Oeste Superior A e Oeste Superior B foram desbloqueados. #VamosBOTAFOGO As vendas seguem abertas e os sócios... pic.twitter.com/4VpYhFqX7V ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 24, 2025

Após perder por 2 a 0 na ida, o Botafogo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar a Recopa. Uma vitória por dois tentos leva a decisão para a prorrogação.

A equipe busca o título para afastar o início ruim de temporada. O Fogão perdeu para o Vasco no último domingo, por 1 a 0, e se despediu do Campeonato Carioca ainda na primeira fase. Além disso, o time também ficou com o vice da Supercopa Rei, após ser superado pelo Flamengo, por 3 a 1.