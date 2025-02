Bidon ignora sondagens após Sul-Americano e garante cabeça focada no Corinthians: "Quero ser campeão"

O meio-campista Breno Bidon retornou ao Corinthians valorizado depois de conquistar o título do Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira da categoria. O bom desempenho do jovem no torneio despertou interesse de clubes do exterior e aumentou as sondagens ao estafe do jogador.

O garoto, entretanto, ignora a procura de outros times e garante que está com a cabeça focada no Parque São Jorge. Ele abordou o tema após o empate entre Corinthians e Guarani, neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, e reafirmou o desejo de ser campeão pela equipe alvinegra.

"Isso no momento é o de menos. Não tenho que pensar nisso, deixo para quem está de fora cuidar. Minha cabeça está totalmente no Corinthians, quero campeão pelo clube. Acredito que agora é só focar aqui, sabemos do compromisso que temos na quarta-feira. Não tenho que ficar pensando nessas coisas extracampo", disse o Filho do Terrão.

O monitoramento de clubes de fora do Brasil e até da Europa não é nenhuma novidade para Breno Bidon. O jogador de 20 anos é tratado como uma joia desde o sub-17 e, inclusive, foi eleito craque da Copinha de 2024, vencida pelo Corinthians. O título do Sul-Americano, entretanto, deu mais visibilidade ao jovem.

O Timão, apesar de viver um momento delicado financeiramente, não pretende se desfazer de seus principais atletas. A diretoria chefiada por Augusto Melo tem como objetivo principal manter a base do elenco visando possíveis títulos ao longo desta temporada. Um exemplo recente é a recusa à proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões na cotação atual) do Zenit, da Rússia, pelo meia Rodrigo Garro.

No início do ano passado, o Corinthians renovou o contrato de Bidon até o final de 2029 e estipulou uma multa de R$ 370 milhões para transações nacionais e 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões) para vendas internacionais. O clube é dono de 90% dos direitos econômicos do meio-campista revelado nas categorias de base.

O garoto já havia sido peça importante para o técnico Ramón Díaz na reta final de 2024 e, ao que tudo indica, será novamente um pilar da equipe neste ano. Ele possui, ao todo, um gol e duas assistências pelo Timão em 46 partidas disputadas.

Bidon deve ser titular no jogo decisivo do Corinthians contra a Universidad Central-VEN, nesta quarta-feira, pela volta da segunda fase da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.

Na ida, em Caracas, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1. A equipe, portanto, precisa vencer para avançar à próxima fase do torneio ainda no tempo normal. Se a igualdade persistir no placar agregado, a definição será através dos pênaltis.