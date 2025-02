Belmonte manifesta confiança em Zubeldía, mas não garante permanência em caso de queda no Paulista

Nesta segunda-feira, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, não garantiu a permanência de Luis Zubeldía em caso de fracasso na fase final do Paulista. O dirigente são-paulino, porém, valorizou o trabalho do treinador, que vive momento de críticas por parte dos torcedores, e manifestou "confiança".

"Não dá para dizer (na permanência em caso de mau resultado), mas temos total confiança no trabalho do Zubeldía. A nossa expectativa é que o Zubeldía esteja conosco até o final da temporada. Obviamente, os resultados são importantes, mas não é essa a definição. O trabalho está sendo bem feito e acreditamos que Zubeldía continue conosco", afirmou Carlos Belmonte, em um evento da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira. O dirigente são-paulino evitou dar um prazo para a recuperação.

"A gente tem o apoio toltaldo presidente Júlio e do departamento de futebol. Nosso relacionamento com a comissão técnica e com os jogadores é o melhor possível. Muita coisa se fala e pouca coisa se sabe. O que nós sabemos lá dentro é que o trabalho está sendo feito, a confiança é total e vamos para o jogo das quartas com essa confiança", finalizou.

No último domingo, o São Paulo visitou o São Bernardo e venceu por 3 a 1. A equipe do técnico Luis Zubeldía, deste modo, encerrou uma sequência de cinco partidas sem vencer na competição.

O Tricolor enfrentará o Novorizontino na próxima segunda-feira (03/03), às 20h, no MorumBIS, pelas quartas de final do Campeonato Paulista! ?? As informações sobre as vendas de ingressos serão divulgadas posteriormente.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/QHw0ZGX9SO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 24, 2025

Ao todo, na primeira fase do estadual, o Tricolor somou 19 pontos, com cinco vitórias, quatro empates e três derrotas. O time do Morumbis, portanto, encerrou a fase de grupos na quinta colocação da tabela geral.

O São Paulo retorna aos gramados na próxima segunda-feira (3) para enfrentar o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola às 20h (de Brasília) no Morumbis. O Tricolor tem a vantagem do mando por ter feito uma primeira fase melhor em relação ao adversário de Novo Horizonte.