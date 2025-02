Atletismo Brasil é tetracampeão sul-americano indoor e mantém hegemonia continental

O Atletismo Brasil é tetracampeão sul-americano indoor na 4ª edição do Campeonato Sul-Americano Indoor de Atletismo, no Estádio Municipal de Cochabamba, Bolívia. Os 37 atletas (17 mulheres e 20 homens) que formaram a delegação brasileira dominaram as disputas, realizadas neste final de semana (dias 22 e 23/2).

Numa disputa com 12 países, o Brasil somou 254 pontos para ser o campeão geral e também feminino (125 pontos) e masculino (129 pontos). O time conquistou 28 medalhas (14 de ouro, dez de prata e quatro de bronze).

A Bolívia, que competiu em casa (Cochabamba tem a única pista indoor oficial da América do Sul), foi a vice-campeã, com 99 pontos (62 no feminino e 37 no masculino), seguida pela Venezuela em terceiro, com 82 pontos (23 no feminino e 59 no masculino).

ANA AZEVEDO VOA PARA O OURO NO SUL-AMERICANO INDOOR ???? Ana Azevedo vence os 60m no Sul-Americano Indoor com a 2ª melhor marca da história da América do Sul ??? Com a marca, Ana também quebrou o recorde do campeonato ?? 07.16s ?? pic.twitter.com/UeXZbf9h9Q ? Atletismo Brasil ?? (@bra_atletismo) February 22, 2025

Thiago do Rosário André, nos 1.500 metros, Ana Carolina Azevedo, nos 60 metros rasos, e Leonardo Santos, nos 800 metros, estabeleceram novos recordes do Campeonato Sul-Americano Indoor. Regiclécia Cândido da Silva estabeleceu novos recordes brasileiros indoor e do Sul-Americano indoor, no salto triplo (14,17 metros).

Os atletas com os melhores índices técnicos individuais foram Ana Carolina Azevedo, campeã dos 60 metros rasos com 7.16 segundos, e Welington Silva Brasil, o Maranhão, campeão do arremesso do peso, com 20.92 metros.

O Sul-Americano valeu pontos importantes no Ranking Mundial da World Athletics para a temporada 2025. O Mundial Indoor de Nanjing, na China, será realizado de 21 a 23 de março.

Confira a lista dos medalhistas do Brasil

Ouro:



Thiago do Rosário André - 1.500 m (3.50.09)



Ana Carolina Azevedo - 60 m (7.16)



Tamara Alexandrino - pentatlo (3.791 pontos)



Jaqueline Weber - 800 m (2.10.46)



Leonardo Santos - 800 m (1.49.94)



Thiago Moura - salto em altura (2,22 m)



Elton Junio dos Santos Petronilho - salto triplo (16,52 m)



Regiclécia Cândido da Silva - salto triplo (14,17 m)



Eduardo de Deus - 60 m com barreiras - 7.67 (662)



Ketley Batista - 60 m com barreiras (8.11)



Wellington Morais - arremesso do peso (20,92 m)



José Fernando Ferreira, Balotelli - heptatlo (5.773 pontos)



Beatriz Benjamim Chagas - salto com vara (4,25 m)



Arielly Kailayne Monteiro Rodrigues - salto em altura (1,82 m)

Prata



Ana Caroline Miguel - arremesso do peso (16,55 m)



Felipe Bardi - 60 m (6.64)



Roberta Almeida - pentatlo (3.747 pontos)



Fernando Ferreira - salto em altura (2,16 m)



Almir Cunha dos Santos - salto triplo (16,39 m)



Gabriele dos Santos Sousa - salto triplo (13,47 m)



Thiago Resende Ornelas dos Santos - 60 m com barreiras - 7.67 (667)



William Venâncio - arremesso do peso (20,60 m)



Pedro de Oliveira - heptatlo (5.668 pontos)



Isabel Demarco de Quadros - salto com vara (4,25 m)

Bronze



Lívia Avancini - arremesso do peso (15,92 m)



July Ferreira - 1.500 m (4.37.14)



Eliane Martins - salto em distância (6,24 m)



Guilherme Santana - 800 m (1.51.02)