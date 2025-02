Artilheiro do Flamengo, Wallace Yan é o sub-20 da Série A com mais participações em gols em 2025

O Flamengo goleou o Maricá, no último sábado, por 5 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. Autor da assistência para o último gol do Rubro-negro, Wallace Yan é o sub-20 com mais gols e participações entre todos os times da Série A em 2025.

Em seis jogos disputados, sendo titular somente uma vez, Wallace Yan marcou quatro gols e deu duas assistências, resultando em seis participações diretas em 2025. Segundo dados do Sofascore, o jogador precisa de apenas 40 minutos para um envolvimento direto, finalizou oito vezes, sendo cinco no alvo, e marcou um gol a cada dois chutes.

Neste sábado, o jovem de 20 anos deu a assistência para Matheus Gonçalves marcar o quinto e último gol do Flamengo na goleada sobre o Maricá. A vitória garantiu a liderança da primeira fase da competição e o título da Taça Guanabara para o Rubro-negro.

? Wallace Yan (20 anos) é o jogador sub-20 de times da Série A com mais gols e participações em gols em 2025! ??? ?? 6 jogos (1 titular)

? 4 gols (1° do time!)

?? 2 assistências (!)

?? 6 participações em gols (1° do time!)

? 40 mins p/ participar de gol (!)

? 8 finalizações... pic.twitter.com/NeN4f5ce1l ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 24, 2025

Wallace Yan ainda é o artilheiro do Flamengo na competição, com quatro gols marcados, e o quinto entre todos os times no Carioca, atrás apenas de Zé Vitor (Boavista), Germán Cano (Fluminense) e Max (Sampaio Corrêa-RJ), com cinco bolas na rede, e Pablo Vegetti (Vasco), com seis tentos.

O atacante também é o líder em participações em gols do Flamengo no ano.

O Flamengo volta a campo diante do Vasco, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, em São Januário. A data e horário da partida ainda não foram confirmados pela organização da competição.