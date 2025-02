Árbitro diz como anulou gol após apito final; clube tenta impugnar partida

Do UOL, no Rio de Janeiro

O árbitro Bráulio da Silva Machado explicou à comissão de arbitragem da Federação Catarinense como e por que anulou um gol do Barra diante do Caravaggio, mesmo depois de ter sinalizado o fim do jogo. A versão não convenceu o clube que teve seu gol retirado.

O que aconteceu

Bráulio relatou que mudou a marcação, anulando o gol do zagueiro Natan, depois de ser avisado pelos assistentes sobre uma falta no goleiro que inicialmente ele não marcou.

De qualquer forma, o Barra promete entrar ainda nesta segunda-feira (24) com um pedido de impugnação de partida.

A disputa do clube no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) é para manter o resultado de 1 a 0 -- que o daria a classificação às quartas de final do Catarinense.

A Federação Catarinense considerou que a anulação seguiu a regra, porque o árbitro disse ter mudado a decisão antes de deixar o campo de jogo.

Bráulio está mantido na escala da CBF para atuar na Copa do Brasil nesta semana. Ele apita nesta terça-feira (25) o duelo entre Pouso Alegre (MG) e Athletico-PR, pela primeira fase da competição.

A visão sobre a Regra 5

A discussão neste caso do Catarinense envolve a interpretação da Regra 5 do futebol.

Se o árbitro já tiver reiniciado o jogo ou já tiver sinalizado o fim do primeiro ou do segundo tempo (incluindo a prorrogação) e tiver saído do campo ou suspendido definitivamente o jogo, ele não poderá mudar a decisão de reiniciar o jogo mesmo que perceba que ela era incorreta, ou que receba a indicação de outro membro da equipe de arbitragem a respeito disso. No entanto, se, ao término de um dos tempos de jogo, o árbitro sair do campo para se dirigir à área de revisão do árbitro

(ARA) ou ordenar aos jogadores que retornem ao campo, continuará sendo possível alterar uma decisão relativa a um incidente ocorrido antes do fim desse tempo de jogo.

Segundo o relato do árbitro, os assistentes informaram sobre a falta no goleiro. Ele conta que acatou a informação e decidiu anular o gol.

Bráulio ainda alegou que comunicou os clubes da decisão de anular o gol.

E como isso tudo aconteceu antes de a equipe de arbitragem deixar o campo, a medida estaria escorada na Regra 5.

O Barra contesta essa narrativa. Primeiro porque a imagem do lance mostra o assistente de imediato, assim que a bola entrou, correndo para o centro do campo. Esse gesto é o de validação do lance.

Segundo porque entende que a interpretação da Regra 5, no texto atual, diz mais sobre revisões envolvendo o VAR e não uma mudança em um jogo sem auxílio de tecnologia.

"Estamos elaborando o pedido de impugnação, até porque aguardávamos um posicionamento formal da federação. Nenhuma das informações trazidas se sustenta. Por isso, deve ser mantida a decisão tomada até o apito final. O procedimento será no sentido de manter o resultado que existia até o apito final", explicou ao UOL o advogado Michel Assef Filho, que defende o Barra no caso.

Como consequência da anulação do gol, o Barra ficou em nono na fase de classificação, um ponto atrás do Joinville, que avançou em oitavo, na última vaga para as quartas de final.

Técnico foi expulso

A súmula também traz a reclamação que gerou, após o jogo, a expulsão do técnico do Barra, Eduardo Souza, que partiu para cima da arbitragem. Bráulio não citou a anulação do gol.

"Após o término da partida, expulsei de forma direta o Sr. Eduardo Souza, treinador da equipe do Barra FC, por invadir o campo de jogo indo em direção a equipe de arbitragem e reclamando de forma persistente e acintosa contra as decisões da mesma. Tal atitude incitou os demais jogadores, suplentes e dirigentes a invadir o campo e reclamar provocando um tumulto. Foi necessário a intervenção do policiamento para conter a atitude dos invasores", relatou o árbitro.