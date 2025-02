Análise: misto do São Paulo joga bem e time dá bom sinal antes do mata-mata do Paulistão

Por Luigi Tocchet

O São Paulo venceu o São Bernardo, neste domingo, por 3 a 1, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de Maio. O resultado garantiu o primeiro lugar do grupo C e encerrou a sequência de cinco jogos sem vitória do Tricolor.

Para o duelo contra o São Bernardo, o técnico Luis Zubeldía promoveu seis mudanças em relação à escalação que perdeu, de virada, para a Ponte Preta, por 2 a 1, na última quarta-feira, no Morumbis. Igor Vinícius, Alan Franco, Enzo Díaz, Bobadilla, Luciano e Calleri começaram a partida no banco de reservas.

A principal mudança foi a escalação com três zagueiros: Robert Arboleda, Sabino e Nahuel Ferraresi. O esquema deu resultado e o São Paulo não teve dificuldades para conter o ataque do São Bernardo durante os 90 minutos e não cedeu nenhuma grande chance ao adversário.

O gol da equipe do ABC paulista veio de cobrança de pênalti, cometido por Cédric Soares.

Do lado ofensivo, o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom e sufocou o São Bernardo durante os primeiros 45 minutos, inclusive com os dois gols de André Silva e uma bola na trave de Lucas Moura. Na etapa final, o Tricolor perdeu um pouco o volume de jogo, mas seguiu criando oportunidades.

André Silva até marcou o que seria seu terceiro gol no jogo, mas estava em posição irregular. Já nos acréscimos, Arboleda deu números finais ao triunfo do São Paulo.

Além de garantir o primeiro lugar do grupo C e o mando de campo nas quartas de final, a vitória sobre o São Bernardo foi importante para encerrar a sequência negativa do Tricolor e recuperar a confiança do elenco e do treinador para o começo do mata-mata.

A má notícia foi a lesão de Pablo Maia, que sentiu o tornozelo direito e saiu chorando do gramado ainda no primeiro tempo. O São Paulo ainda não divulgou informações sobre a gravidade da contusão.

Agora, o São Paulo vai ter a semana livre para se preparar para o duelo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Morumbis.