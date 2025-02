Herói que deu a vaga no Paulista ao Palmeiras quase não ficou no clube

O meia-atacante Allan colocou o Palmeiras nas quartas de final do Paulistão, mas quase não integrou o elenco de Abel Ferreira em 2025. O camisa 40 não estava na primeira lista de "promovidos" e só convenceu o português após as atuações pela Copa São Paulo.

O que aconteceu

Abel anunciou em novembro de 2024 quais jovens da base subiriam para o profissional no ano seguinte, e Allan não estava na lista. Os escolhidos na época foram o zagueiro Benedetti, o meia Figueiredo e os atacantes Thalys e Luighi.

Allan tinha renovado com o Alviverde até o fim 2027, mas o destino no clube paulista era incerto. De acordo com o Nosso Palestra, a tendência era que o jogador fosse emprestado ao final da Copa São Paulo de 2024, sua última competição pelas categorias de base.

O meia também se despedia do futebol de base. O então camisa 10 já tinha 20 anos, completados em abril do ano passado, e não poderia mais defender o sub-20 alviverde.

O jogador, porém, chamou a atenção de Abel durante a Copinha e ganhou uma chance no elenco profissional. Allan fez duas partidas pela competição, ainda pela primeira fase, com duas assistências e, em menos de 10 dias, já fazia sua estreia no Campeonato Paulista.

Allan rapidamente virou um nome certo na lista de substituições de Abel e foi elogiado pelo treinador após o jogo contra o Santos. O português destacou a versatilidade do meio-campista e afirmou que o camisa 40 é "muito bem constituído".

Gosto muito dele [Allan]. É outro jogador que observamos há muito tempo, esteve conosco ano passado. Depois perguntem o que eu lhe disse ano passado. Ainda bem que está conosco, é um menino com muito potencial. Eu via muitos jogos da base e achei que ele era magrinho e fininho, mas não é. Ele é muito bem constituído. É um jogador com características muito interessantes. Pode jogar como segundo volante, meia-atacante ou ponta, como jogou na equipe B. É um miúdo que se esforça e treina muito Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Allan se tornou, ao lado de Thalys, o integrante do quinteto da base com mais jogos na temporada. A dupla disputou nove partidas, contra oito de Luighi e uma de Figueiredo.

E o meio-campista coroou sua chegada ao profissional classificando o Palmeiras para as quartas de final do Paulistão. Allan marcou o terceiro do alviverde aos 41 minutos do segundo tempo, sacramentando a vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol e, de quebra, a vaga na próxima fase.

Desempenho na base

Allan chegou ao Palmeiras em 2019 e fez sua melhor temporada em 2024. Na ocasião, o então camisa 10 fez 43 jogos, com 17 gols, e foi o terceiro artilheiro do time, atrás de Thalys (32) e Luighi (19).

Pelo sub-20 alviverde, foram 79 partidas, 24 gols e quatro títulos nacionais: Copa São Paulo (2024), Campeonato Brasileiro (2022 e 2024), Copa do Brasil (2022),do Campeonato Paulista.

Palmeiras no mata-mata

O Alviverde enfrentará o São Bernardo, fora de casa, pelas quartas de final, no próximo fim de semana. A Federação Paulista ainda não divulgou as datas e horários dos jogos pelo mata-mata.

As equipes terminaram a fase de grupos com a mesma pontuação (23), mas o São Bernardo liderou por ter uma vitória a mais. Os dois times integravam a chave D do Estadual.

O time de Abel Ferreira possui a terceira melhor campanha geral do Paulistão. O Corinthians liderou a classificação, com 27 pontos.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.