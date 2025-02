Alex Poatan e Glover Teixeira protagonizam inusitado treino na neve antes do UFC 313; veja

Restando menos de duas semanas para o UFC 313, Alex Pereira entrou na reta final de sua preparação para defender seu cinturão meio-pesado (93 kg) no show do dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). E para ter sucesso na disputa contra Magomed Ankalaev, 'Poatan' tem buscado todos os tipos de treinos, até mesmo os mais inusitados.

No último domingo (23), Alex Poatan utilizou suas redes sociais para compartilhar com seus fãs um inusitado treino na neve com Glover Teixeira (veja abaixo ou clique aqui). Nas imagens é possível ver o campeão do UFC e o veterano, que é um de seus mentores no MMA, trocando pegadas em uma animada e descontraída movimentação voltada para a luta agarrada.

No vídeo divulgado, Poatan teve um alto aproveitamento nas defesas de queda contra o ex-campeão meio-pesado do UFC - um bom sinal, já que seu próximo adversário pode apelar para o wrestling a fim de tentar destroná-lo. Vale lembrar que Glover construiu uma carreira de sucesso no MMA tendo no grappling uma de suas principais - se não a principal - arma, chegando inclusive ao título dos meio-pesados aos 42 anos de idade.

Poatan vs Ankalaev no UFC 313

Atual soberano da divisão até 93 kg do Ultimate, Alex Poatan vai em busca de sua quarta defesa de título bem-sucedida na categoria. Anteriormente, o brasileiro deixou para trás os desafiantes Jamahal Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree. Por sua vez, Magomed Ankalaev chega para a disputa do dia 8 de março embalado por uma sequência invicta de 13 lutas, que o levou ao primeiro lugar no ranking meio-pesado do UFC.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alex "Poatan" Pereira (@alexpoatanpereira)