Zubeldía escala São Paulo misto e com três zagueiros contra São Bernardo

O São Paulo está escalado para enfrentar o São Bernardo na tarde deste domingo, no estádio 1º de Maio, pela última rodada da fase de grupos do Paulistão. O técnico Luis Zubeldía manda a campo um time misto, com três zagueiros e sem Calleri e Luciano.

A equipe está definida com: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Marcos Antônio e Wendell; Oscar, Lucas e André Silva.

O Tricolor está escalado!



?? São Bernardo x São Paulo

Estádio Primeiro de Maio

São Bernardo do Campo (SP)

? 18h30

Paulistão (12ª rodada)



TNT / Max / Uol Play / Nosso Futebol / Zapping TV

SPFC Play#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/3H05kNTecR -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 23, 2025

Igor Vinícius, Alan Franco, Luciano e Calleri, habituais titulares, começam no banco de reservas. Alisson e Enzo Díaz, preservados, não ficam nem como opção.

O São Paulo lidera o grupo C com 16 pontos, mas o Novorizontino tem 15 e pode tomar a posição nesta rodada. Quem terminar na frente terá a vantagem de ser mandante no jogo das quartas de final entre as duas equipes.

Zubeldía cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e volta ao banco de reservas neste domingo. O Tricolor tem cinco pendurados com dois amarelos: Rafael, Sabino, Alan Franco, Calleri e André Silva.

