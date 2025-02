Zubeldía aceita críticas pelo desempenho do São Paulo: 'São justas'

O técnico Luis Zubeldía reconheceu que as críticas recebidas por ele pelo desempenho do São Paulo nos últimos jogos foram justas. O argentino também aceitou e normalizou a pressão externa sofrida no cargo.

Críticas justas. "Às vezes as críticas são infundadas, outras vezes têm fundamento. E devo reconhecer que as críticas a mim são justas. A equipe não estava funcionando bem, não estava como tinha que estar. Às vezes sentimos que não merecemos as críticas, mas neste caso as críticas a mim são corretas. Tenho que assumir essa responsabilidade e trabalhar. Se é uma questão tática, a responsabilidade é minha"

Resultados envergonharam. "O que eu senti foi vergonha quando passamos cinco partidas sem ganhar. O que aconteceu ano passado em que classificamos para a Libertadores e passamos as últimas rodadas, fico com vergonha. Queremos ganhar. Mas havíamos conseguido objetivo de classificar para a Libertadores. Temos que trabalhar e aguentar as críticas ainda mais quando elas têm lógica como agora"

Pressão normal no cargo. "Essa pressão de fora para dentro é normal, não temos que nos vitimizar. Não ganhávamos a cinco jogos. Temos que fazer autocrítica, corrigir, diagnosticar. É uma situação que sempre acontece no futebol, ainda mais em uma equipe grande. O mais importante é que classificamos, esperávamos ter feito isso antes. As coisas acontecem por algum motivo. Isso vai nos ajudar a crescer como equipe, sem dúvidas".

Confira outras falas de Luis Zubeldía em entrevista coletiva

Jogadores puxando a responsabilidade

É um grupo de trabalho. Temos os diretores de um lado, os jogadores, nós da comissão... Todos trabalhamos para deixar os torcedores contentes. Acontece que quando há uma sequência negativa, eu considero que se jogarmos mal três ou quatro partidas, não quero cair na facilidade de dizer que isso é só de atitude. O que mais podemos ver é se estamos correndo em campo bem, o que está faltando, o que os adversários te apresentam, como controlar... As características do Paulista são diferentes das do Brasileiro. Mas alguns jogadores, como por exemplo o camisa 7 da Ponte Preta que está em um nível em que pode eliminar qualquer zagueiro. Se não preparamos taticamente o jogo, sofremos. E eu creio, aí vem a autocrítica, que vários jogos não o fizemos bem, não foi de atitude. Pode ser que no último jogo, que eles sentiram que não tiveram resposta (à partida). E está bem que falem entre eles, que o grupo tenha autocrítica, gosto disso, o que não gosto é que nos escondamos atrás da autocrítica deles. Se eu digo, taticamente estamos correndo bem pelo campo, temos que falar e trabalhar. Não é difícil fazer isso. Estamos aqui para corrigir. Podemos pensar que no mata-mata começa outra história, sim, é um jogo só. Temos que estar bem taticamente e com atitude. Sempre estivemos juntos no São Paulo, na boa fase e na má, mesmo com erros.

André Silva

Em uma equipe grande, há jogadores que com rendimento vão ganhando respeito de todos. O respeito que Calleri ganhou foi pelo que fez dentro do campo também. André tem tido muitas oportunidades e ele sabe que é um jogador importante. Muitos falam sobre Ryan e pediam ele ao invés de André Silva. E o que eu fiz? Coloquei Ryan ou André? André. Estão bem os dois, Calleri e André.

Semana livre

Tivemos dias muito intensos em todos os aspectos. Viagem, jogos com resultados inesperados, quando parecia que empatar o clássico tinha sido bom, a Ponte Preta nos coloca os pés no chão. Trabalhamos pré e pós partida e o pós não era agradável por causa dos resultados. Mas faz parte. Agora, vamos ter mais dias de trabalho. A equipe que joga estava tendo um dia de trabalho e só. Vamos ter três treinos com toda a equipe e espero que possamos aproveitá-los.

Os três pilares que temos neste momento são a preparação, chegar nas finais e a variação tática. Hoje se viu pelo esquema tático, outras vezes se vê por dois jogadores que coloco para ver a conexão, ou quatro jogadores ofensivos para ver como funciona. Não tenho como observar os jogadores sem ser em partidas oficiais. Não há treinamentos e semanas completas, pelo contrário. Podemos jogar mal, como aconteceu no último jogo, podemos não conseguir resultados positivos, como vinha acontecendo.

Explicação tática do esquema

Não é somente três zagueiros. Tivemos superioridade numérica no meio. Ferraresi pode jogar de lateral e de defensor, Sabino a mesma coisa. Isso dá uma fluidez importante para sair jogando. Jogamos com três no meio para superar eles numericamente. Esse é o ponto-chave para mim, não só os três zagueiros que foram importantes, sim. Esse foi o ponto do primeiro tempo para encontra o homem livre.

Equilíbrio mental quando tomou o gol

Fizeram o gol em uma jogada que me deixou dúvida, mas o VAR não chamou. Acho que não foi pênalti. Pudemos ter equilíbrio mesmo quando nos empurravam. Mudamos o sistema para 4-4-1-1 com os mesmos jogadores, com Cédric como extremo pela direita, pois eles mudaram para o 4-3-3 no segundo tempo. E Cédric foi muito bem. Tivemos a calma para fazer essa mudança.

