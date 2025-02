Villasanti critica arbitragem após possível pênalti não marcado para o Grêmio: "Isso não pode acontecer"

Neste sábado, dentro de casa, o Grêmio venceu o Juventude por 2 a 1, em partida válida pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

No entanto, apesar do triunfo, o volante paraguaio Villasanti criticou a arbitragem após um possível pênalti não ter sido marcado para o Grêmio, ainda no primeiro tempo.

"Tínhamos que fazer o dever de casa, não fizemos uma boa partida no último duelo contra o Juventude, o time deles já estava bem treinado há um tempo, mas não posso deixar de falar o que aconteceu no primeiro tempo. Nós podemos cometer erros, mas cometer um erro desse tamanho numa semifinal não é possível.", disse.

SABADOU COM VITÓRIA! ?? #Grêmio 2×1 Juventude

SABADOU COM VITÓRIA! ?? #Grêmio 2×1 Juventude

Vencemos o primeiro duelo pela semifinal do #Gauchão2025! Os gols da noite ficaram por conta de Braithwaite e Cristian Olivera. SEGUIMOS JUNTOS NA LUTA PELO OCTA!

"No terceiro gol acho que ele tentou compensar, mas mesmo assim acabou atrapalhando a gente. Nós trabalhamos muito, tentamos melhorar, mas isso não pode acontecer, nós ficamos muito chateados, mas agora é trabalhar e buscar a classificação em Caxias", completou.

O novo duelo entre as equipes acontece no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi.