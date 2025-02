Velo Clube vence, se mantém na elite e rebaixa o Água Santa para Série A2

O Velo Clube foi a campo no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, e confirmou neste domingo (23) sua permanência no Paulistão de 2026, na 12ª rodada da primeira fase. A vitória por 1 a 0 em cima do Água Santa, com gol de Sillas na primeira etapa, rebaixou o time de Diadema.

O resultado manteve o Velo Clube na lanterna do Grupo D, com 13 pontos, com a 11ª campanha geral. Já o Água Santa foi o último do Grupo C, com sete pontos, rebaixado com a segunda pior campanha do Estadual, a frente apenas da Inter de Limeira, que também jogará a Série A2 de 2026.

Começando a rodada no Z-2, o Água Santa logo viu os rivais diretos em situações opostas. O Noroeste abriu o placar contra a Portuguesa, enquanto a Inter de Limeira saiu atrás do Santos. Dentro das quatro linhas, ainda sofreu outro susto dos pés de Jefferson Nem, que interceptou na intermediária e chutou a bola por cima do gol, raspando a trave de Ygor Vinhas.

Os encaixes bem feitos na marcação dificultaram os setores de criação, e só aos 40 minutos Yuri Ferraz cruzou na pequena área e a bola desviou em Sillas, morrendo no fundo da rede e abrindo 1 a 0 para o Velo Clube, parcialmente decretando o rebaixamento do Água Santa. Yuri carimbou a trave e quase ampliou.

Vinícius Leite também quase marcou o segundo na etapa complementar, aos dez, mas Ygor Vinhas rebateu. O Água Santa ficou no quase nas finalizações de Davi Gomes, Netinho e Ademilson, mas Pablo empilhou defesaças, decretando o rebaixamento do time de Diadema, ao lado da Inter de Limeira. Tristeza de um lado, festa da torcida local.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE 1 X 0 ÁGUA SANTA

VELO CLUBE - Pablo; Yuri Ferraz (Pedro Cacho), Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha, Marcelo Augusto e Léo Campos (Rennan Siqueira); Pedro Favela e Carlinhos Manuel; Jefferson Nem (Felipinho), Vinícius Leite (Lucas Duni) e Sillas (Luan Salles). Técnico: Guilherme Alves.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Ynaiã, Diego Anjos, Rafael Vaz e Renan Castro (Guilherme Lazaroni); Villian (Ramon), Netinho e Gabriel Silva (Marco Antônio); Mike (Robinho), Ademilson e Davi Gomes. Técnico: Pintado.

GOL - Sillas, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yuri Ferraz, Léo Campos, Vinícius Leite e Pedro Cacho (Velo Clube); Villian (Água Santa).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Benito Agnelo Castellano, Rio Claro (SP).

