Veja o que o Santos precisa na última rodada para avançar às quartas do Paulistão

Neste domingo, chega ao fim a fase de grupos do Campeonato Paulista. O Santos visita a Inter de Limeira, ás 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, e ainda não está garantindo nas quartas de final.

O Peixe está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Para avançar, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate. Já para se classificar em primeiro, sem depender de ninguém, os comandados de Pedro Caixinha têm que vencer.

Em caso de derrota em Limeira, o Santos terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.

Na 12ª rodada, o Alvinegro Praiano visita a Inter de Limeira. O Bragantino encara a Ponte Preta, em Campinas, o Guarani pega o Corinthians, na Neo Química Arena, e a Portuguesa duela com o Noroeste, em Bauru. Todos os jogos são às 18h30.

Caixinha relacionou os seus principais jogadores para o embate em Limeira, apenas o goleiro Gabriel Brazão não foi por lesão. O técnico quer terminar a primeira fase com a melhor pontuação possível, já que isso será importante para decidir mando de campo futuramente.

No momento, o Peixe está com a sétima melhor campanha, mas pode pular para quinto se vencer e São Paulo (6º, com 16) e Mirassol (5º, com 16), tropeçarem.

Veja os cenários do Santos:

Vitória - classificado em 1º do Grupo B



Empate com tropeço do Bragantino - classificado em 1º do Grupo B



Empate com vitória do Bragantino - classificado em 2º do Grupo B



Derrota com tropeço de Bragantino e Guarani - classificado em 1º do Grupo B



Derrota com vitória do Bragantino e tropeço do Guarani - classificado em 2º do Grupo B



Derrota com vitória do Bragantino e vitória do Guarani com menos de três gols de vantagem - classificado em 2º do Grupo B



Derrota com vitória do Bragantino e vitória do Guarani com mais de três gols de vantagem - eliminado