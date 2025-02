Veja o que o Corinthians precisa para garantir a liderança geral do Paulistão

Já classificado à próxima fase, o Corinthians tem outro objetivo para o jogo contra o Guarani, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. O Timão busca garantir a liderança geral da competição.

A equipe do Parque São Jorge conseguiu a vaga no mata-mata do Paulistão com antecedência. O time ocupa a ponta do Grupo A, com 26 pontos, enquanto o Mirassol, segundo colocado da chave, tem 16.

O Corinthians depende das próprias forças e precisa de um simples empate para assegurar a primeira colocação geral do torneio. O mais próximo do Timão é o São Bernardo, líder do Grupo D, com 23 pontos.

O time de Ramón Díaz só irá perder o topo da classificação geral se for derrotado pelo Guarani e ver o São Bernardo ganhar do São Paulo no Estádio Primeiro de Maio. Neste cenário, tanto o Corinthians como o Bernô empatariam em número de pontos (26) e quantidade de vitórias (oito), primeiro critério de desempate.

Sendo assim, a liderança geral seria definida através do saldo de gols. No momento, o Timão leva vantagem sobre a equipe do ABC Paulista (sete contra cinco). Se necessário, o quesito decisivo será o número de gols marcados - ambos os times estão empatados atualmente, com 18 bolas na rede.

A briga pela primeira posição do Campeonato Paulista pode ir parar na quantidade de cartões vermelhos levados por cada equipe. Este é o quarto critério para desempate. O São Bernardo está zerado, enquanto o Corinthians já sofreu duas expulsões ao longo da competição.

Todas as partidas da última rodada serão disputadas simultaneamente, às 18h30. De olho no jogo de volta contra a Universidad Central, pela segunda fase da Copa Libertadores, o Timão deve ter reservas em campo diante do Bugre.