Vegetti vibra com classificação do Vasco e fala em "revanche" contra o Fla

O Vasco venceu o Botafogo neste domingo, em São Januário, por 1 a 0. Com o resultado, os cruzmaltinos confirmaram o avanço e encaram o Flamengo na semifinal.

O atacante Vegetti, autor do gol vascaíno, destacou a classificação da equipe e comentou sobre o duelo contra o rival.

"A gente cumpriu o primeiro objetivo, que é se classificar para a semifinal. É muito importante, porque já estamos classificados na Copa do Brasil. Nós temos que estar avançando em todas as competições", disse.

"Teremos o Flamengo pela frente. Estamos com sede de revanche. Estamos melhorando a cada jogo", completou.

As semifinais do Campeonato Carioca serão realizadas no próximo fim de semana.