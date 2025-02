Vasco bate Botafogo, vai às semis e tira rival até de torneio de consolação

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0 e está classificado às semifinais do Carioca.

A vitória veio com gol de Vegetti, de pênalti, no clássico deste domingo (23), em São Januário.

O cruz-maltino chegou a 17 pontos, terminando a Taça Guanabara em quarto. Foi ultrapassado pelo Fluminense.

Agora, o time de Fábio Carille vai enfrentar o Flamengo no mata-mata do estadual. Se passasse em terceiro, o Vasco pegaria o Volta Redonda.

A derrota deixou o Botafogo em nono. O time está eliminado não só das semifinais, como também da Taça Rio — o torneio de consolação que reúne os times que ficam do quinto ao oitavo lugar no Estadual.

O jogo de ida da semifinal entre Flamengo e Vasco será no próximo fim de semana. A Ferj ainda vai confirmar data e horário.

No Botafogo, o foco agora passa a ser o jogo de volta da Recopa, quinta-feira (27), contra o Racing, da Argentina, no Nilton Santos.

A eliminação do Botafogo é mais um capítulo negativo deste começo de temporada do atual campeão brasileiro e da Libertadores. Ainda com técnico interino, perdeu a Supercopa, caiu no Carioca e está em maus lençóis na Recopa — perdeu na ida por 2 a 0.

Alívio vascaíno

Foi a primeira vitória de Fábio Carille em clássicos no Rio. Antes, ele tinha perdido para Fluminense e Flamengo.

Agora, o Vasco tem a chance de seguir vivo na disputa do título estadual, enquanto teve rival ficando pelo caminho.

O gol do Vasco saiu logo aos 17 minutos do primeiro tempo. A cobrança de Vegetti foi firme, no canto direito de John.

Efeito borboleta do Botafogo

O detalhe é que a penalidade foi corretamente marcada depois de um toque com do braço dado por Cuiabano.

No efeito borboleta que envolve o Botafogo, Cuiabano só jogou porque Alex Telles foi suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), após xingar o delegado da partida, na confusão do clássico com o Flamengo.

O Botafogo decidiu não tentar efeito suspensivo durante a semana para tentar contar com Telles. Cuiabano foi titular, e acabou cometendo o pênalti.

A decisão de não tentar efeito suspensivo envolveu também Alexander Barboza. Por isso, o zagueiro Jair estreou tendo como parceiro o jovem volante Newton, improvisado na linha defensiva.

Confronto direto faz a diferença

O clássico foi relativamente tranquilo para o Vasco. Controlou bem defensivamente no meio-campo e levou perigo no ataque municiado por Rayan, Coutinho e Zucarello. Tchê Tchê também fez um bom jogo contra o ex-time.

No segundo tempo, por exemplo, John fez grande defesa na cabeçada de Lucas Freitas.

Mas ao mesmo tempo, o Vasco via seu destino nas semifinais mudar por causa do que acontecia no Fluminense x Bangu, no Maracanã.

Como o Fluminense fez 3 a 2, e Vasco não foi além do 1 a 0, o time de Carille perdeu o terceiro lugar com base no confronto direto com o Vasco.

O Vasco venceu o primeiro clássico do ano, mas terá um rival muito mais preparado no próximo.

Ficha técnica

Vasco 1 x 0 Botafogo

Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 23/2/2025, às 18h30

Árbitro: Bruno Arleu (Fifa-RJ)

Assistentes: Thiago Farinha (Fifa-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima (RJ)

Cartões amarelos: Coutinho, Paulinho, João Victor (VAS); Cuiabano, Newton (BOT)

Gols: Vegetti, 17'/1ºT (1-0)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair) e Coutinho (Payet); Zucarello (Paulinho), Rayan (Puma Rodríguez) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Botafogo: John, Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Newton e Cuiabano; Gregore (Jeffinho), Marlon Freitas, Savarino e Matheus Martins (Kayke Queiroz); Rwan Cruz (Yarlen) e Igor Jesus. Técnico: Claudio Caçapa.