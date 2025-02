Vasco elimina Botafogo e encara o Flamengo na semifinal do Carioca

O Vasco derrotou por 1 a 0 o Botafogo, neste domingo, em São Januário. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 17 pontos e avançaram para a semifinal do Campeonato Carioca. Já os alvinegros ficaram com 13, em nono, lugar, e deram adeus ao Estadual.

O gol da vitória cruzmaltina aconteceu no primeiro tempo, com Vegetti, de pênalti.

O Vasco terminou na quarta posição da Taça Guanabara, com 17 pontos, atrás do Fluminense pelos critérios de desempate. Com isso, os cruzmaltinos terão pela frente o Flamengo na semifinal.

O Botafogo começou a partida tendo o controle da posse de bola. Só que os alvinegros não conseguiam criar boas chances no ataque. Tanto que o primeiro chute foi do Vasco, aos dez minutos. Rayan arriscou de fora da área, mas John fez a defesa sem dificuldade.

Os cruzmaltinos eram mais objetivos e abriram o placar aos 17 minutos. Paulo Henrique tentou o cruzamento e a bola foi no braço de Cuiabano. O árbitro marcou pênalti, convertido por Vegetti.

O Botafogo aumentou a intensidade em busca do empate. Aos 21 minutos, Igor Jesus foi lançado na área e chutou para boa defesa de Léo Jardim. Em seguida, o atacante alvinegro parou novamente no goleiro cruzmaltino.

O Vasco conseguiu segurar o ímpeto do adversário e voltou a crescer na partida. Tanto que os donos da casa quase marcaram com Tchê Tchê e Coutinho. Só que o placar se manteve o mesmo até o intervalo.

Assim como no primeiro tempo, o Botafogo iniciou a etapa final com mais posse de bola. Mais uma vez foi o Vasco que criou a primeira chance, aos sete minutos. Após cobrança de falta na área, Lucas Freitas cabeceou para grande defesa de John.

O lance animou os cruzmaltinos, que quase marcaram aos dez minutos, com Vegetti. Novamente, John apareceu para salvar o Botafogo.

Após os sustos, o Botafogo equilibrou o clássico. Só que os alvinegros criaram boa chance somente aos 33 minutos. Cuiabano foi lançado na área e mandou pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Savarino desperdiçar boa chance.

Nos minutos finais, o Vasco segurou a posse de bola. Assim, os donos da casa impediram uma pressão do Botafogo para sair de campo com a vitória de São Januário.

FICHA TÉCNICA



VASCO 1 X 0 BOTAFOGO

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 23 de fevereiro de 2024 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Thiago Corrêa Farinha (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho



VAR: Grazianni Maciel Rocha

Cartões amarelos: João Victor, Paulinho, Payet e Coutinho (Vasco); Cuiabano e Newton (Botafogo)

GOL:

VASCO: Vegetti, aos 17min do primeiro tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair), Lukas Zuccarello (Paulinho) e Philippe Coutinho (Payet); Rayan (Puma Rodríguez) e Pablo Vegetti



Técnico: Fábio Carille

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Newton, Jair e Cuiabano; Gregore (Jeffinho), Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Matheus Martins (Kayke), Rwan Cruz (Yarlen) e Igor Jesus



Técnico: Cláudio Caçapa