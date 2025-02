Van Dijk acredita que o time "pode ganhar tudo", mas não fala sobre seu futuro no Liverpool

Van Dijk, capitão do Liverpool, falou suas expectativas para a reta final da temporada e sobre o trabalho de Arne Slot e suas diferenças com o de Jurgen Klopp. Entretanto, o zagueiro não falou sobre seu futuro nos Reds e reafirmou seu foco na fase atual.

Van Dijk começou abordando a disputa do título do Campeonato Inglês. "Precisamos focar em nós mesmos para conquistar o título. Entre os jogos, preciso estar apto para dar meu melhor no próximo. A partir de agora, todos os jogos são difíceis, tanto para nós como para o Arsenal", disse o atleta em entrevista ao Sky Sports.

Ainda sobre a temporada do Liverpool, Van Dijk expressou que espera os Reds competindo até o final por tudo. Porém, o atleta não quis falar das próximas temporadas. "Quero todos os títulos que estamos competindo, é meu maior objetivo atualmente. Sobre meu futuro, eu não posso falar nada sobre contratos, mas quero dizer que estou totalmente comprometido com o Liverpool. Amo a torcida, amo o clube, mas vamos esperar o futuro", completou.

Ao final da entrevista, Van Dijk analisou o trabalho de Arne Slot e as diferenças entre o novo técnico e Jurgen Klopp. "Quando o Jurgen nos treinava, jogávamos um pouco diferente. Mais direto, focados em contra-ataques. Agora, com o Slot, acredito que temos um jogo onde controlamos mais a bola. Mas o maior diferencial dos dois é maximizar a qualidade dos jogadores", concluiu.

Atualmente, o Liverpool lidera o Campeonato Inglês, com 61 pontos, oito a mais que o segundo lugar Arsenal. Além disso, os Reds estão vivos na Liga dos Campeões e na Copa da Liga Inglesa. No torneio continental, a equipe enfrenta o PSG nas oitavas de final, enquanto na copa nacional, decidirá contra o Newcastle, no dia 16 de março.