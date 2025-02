Treinador de Jean Matsumoto alega que UFC discordou de derrota do brasileiro: "Injustiça"

No último sábado (22), Jean Matsumoto travou uma verdadeira batalha no UFC Seattle contra Rob Font. Após mostrar coração nos três rounds, o brasileiro acabou superado na decisão dividida dos juízes - resultado que foi bastante contestado por fãs e imprensa especializada mundo afora. E, aparentemente, até mesmo o próprio Ultimate considera que o atleta de Bragança Paulista (SP) deveria ter sido apontado vencedor contra o veterano. Ao menos é isto que garante seu treinador Munil Adriano.

Através de uma publicação em conjunto nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Munil alegou que Jean recebeu uma ligação da alta cúpula do UFC momentos após seu duelo. Sem revelar qual dos dirigentes teria feito contato, o treinador de Matsumoto afirmou que o representante da organização discordou da derrota do brasileiro e indicou, inclusive, que o jovem de apenas 25 anos terá outra chance contra um rival ranqueado na próxima rodada.

"Queria falar para vocês que a gente recebeu uma ligação do pessoal do UFC, que (disseram) que acharam injusta a vitória do Rob Font. Mas que não tem como reverter (o resultado). Mas falaram para a gente que, na próxima luta, ele vai lutar contra um top 15 de novo e vai ter outra oportunidade, porque eles (UFC) acham que ele (Jean) venceu. Às vezes a gente acha que perdeu, mas a gente ganha muito mais", destacou Munil, responsável por afiar a trocação de Jean.

Voltar mais forte

No mesmo vídeo, Matsumoto também se pronunciou de forma breve. Ainda visivelmente abalado pela derrota no detalhe e por perder a invencibilidade no MMA profissional, o brasileiro tranquilizou seus fãs após a guerra travada no UFC Seattle. Com um longo caminho pela frente na carreira, Jean prometeu voltar ainda mais forte em seu próximo desafio na companhia.

"Fala, galera! Passando para falar para todo mundo que está tudo bem. Infelizmente a vitória não veio, mas Deus sabe de todas as coisas. Pode ter certeza que vou me dedicar ainda mais e vou voltar mais forte", resumiu o jovem de Bragança Paulista.

Com o recente e primeiro revés da carreira, Jean Matsumoto agora é dono de um cartel de 16-1 no MMA profissional. Já Rob Font, seu adversário, defendeu a nona posição do ranking dos pesos-galos (61 kg) e ampliou seu retrospecto na modalidade para 22-8.

